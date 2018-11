Politik muss sich auf Katastrophen infolge von Extremwetter einstellen

Osnabrück Jenseits der Frage ob der Wandel des Klimas nun menschengemacht ist oder nicht – die Politik muss sich auf vermehrte Extremwetterlagen einstellen, die Katastrophen wie in Kalifornien begünstigen.

Länger als eine Woche hat es gedauert, bis Donald Trump an diesem Samstag endlich den Weg ins Katastrophengebiet findet. Wenig einfühlsam hat er zuvor damit gedroht, Kalifornien Gelder aus dem Bundesbudget zu streichen. Immer wieder liegt der US-Präsident im Clinch mit dem demokratisch regierten Westküstenstaat. Da lag es für ihn nahe, den Schuldigen für das Feuerinferno in kalifornischen Missmanagement bei der Waldbewirtschaftung und zu strenger Umweltschutzregeln auszumachen. Was Trump übersieht: Rund 60 Prozent der dortigen Wälder stehen unter Verwaltung von Bundesbehörden. Wer aber politische Gegner gern zu Sündenböcken macht, muss sich mit echter Ursachenforschung nicht wirklich beschäftigen.

Dürre infolge des Klimawandels

Seit den 1970er Jahren hat es Kalifornien mit einem überdurchschnittlichen Temperaturanstieg zu tun. Dies und anhaltende Dürren haben dem Feuer den Boden bereitet. Nie wird man sich gegen Naturkatastrophen zu 100 Prozent wappnen können. Aber mit Extremwetterlagen, die Katastrophen begünstigen, wird es die Menschheit in Zukunft häufiger zu tun bekommen.

Jenseits der Frage ob der Wandel des Klimas nun menschengemacht ist oder nicht – die Politik muss sich darauf einstellen. Verbesserter Katastrophenschutz, technische Ausstattung und Vorsorgemanagement werden künftig wichtiger. Auch in Dürre-Deutschland.