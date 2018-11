Berlin. Regierung, Kommunen und Polizei stecken in der Zwickmühle: Niemand will Fahrverbote, dennoch müssen sie bald umgesetzt werden. Wie das gehen könnte, darüber wird erbittert gestritten. Manche halten es für unmöglich.

"Die Polizei kann Fahrverbote nicht durchsetzen", sagt Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft. "Die Menschen hätten null Verständnis, wenn wir schmutzige Diesel suchen statt Verbrecher zu jagen."

Das ist auch der Bundesregierung klar. Deswegen hat sie einen anderen Plan: Mit Videokameras sollen die Straßen überwacht werden, die für besonders schmutzige Diesel gesperrt sind. Die gefilmten Kennzeichen werden automatisch mit den Daten des Kraftfahrtbundesamtes abgeglichen. Wird ein Pkw mit zu hoher Schadstoff-Klasse identifiziert, erhält der Halter einen Bußgeldbescheid. So wird es schon bei Rasern gemacht.

Der Unterschied: Radar-Fallen blitzen nur Wagen mit überhöhtem Tempo. Um Diesel-Sünder zu überführen, muss aber der gesamte Verkehr gefilmt werden. Das will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) per Gesetzesänderung erlauben.

Deutschlands Kommunen finden das gut. "Wenn der Gesetzgeber ein automatisiertes Scannen von Nummernschildern ermöglicht, ist dies ein geeignetes Verfahren, um die Kontrollen schnell, effizient und unbürokratisch umzusetzen", sagt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Das Scannen laufe automatisiert ab. "Dem Datenschutz wäre Rechnung getragen, wenn nur bei einem registrierten Verstoß der Halterhinweis erfolgt", sagt Landsberg.

Eine Speicherung und Auswertung der Aufnahmen - geschweige denn eine Gesichtserkennung - wäre nicht notwendig und ist auch nicht vorgesehen. Das System soll nur bei Treffern auslösen und ein Bußgeldverfahren starten. Die Daten aller anderen Verkehrsteilnehmer werden - zumindest in der Theorie - automatisch binnen Sekunden gelöscht.

Dass FDP, Grüne und Linkspartei trotzdem vor einer "totalen Überwachung" aller Verkehrsteilnehmer warnen, hält Arnold Plickert, Bundes-Vize der Gewerkschaft der Polizei, daher für "maßlos übertrieben". Technisch wäre die Umsetzung von Fahrverboten per Videokamera "machbar", auch an Autobahnen, sagt Plickert. Er verweist auf die Kamera-bestückten Mautbrücken für Lkw.

Auch sein Kollege Wendt von der Polizeigewerkschaft sieht theoretisch kein Problem in der automatisierten Videoüberwachung. "Man muss es nur datenschutzrechtlich ganz sauber hinbekommen", sagt er. Die Umsetzung wäre dann aber Sache der Bundesländer. Und dass Länder, in denen Liberale und Grüne mitregieren, grünes Licht für die Verkehrskontrolle per Kamera geben, "das halte ich praktisch für kaum vorstellbar".