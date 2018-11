Die Briten haben eine zweite Chance verdient

Osnabrück. Es ist das Brexit-Finale: Theresa May hat mit der EU einen Vertrag ausgehandelt. Prompt treten Minister zurück und ihr Stuhl wackelt. Ob der Deal der Premierministerin noch zu retten ist? Alles ist offen - und das ist gut so. Denn die Briten haben die Chance auf ein zweites Referendum verdient. Ein Kommentar.

Mehr als zwei Jahre nach dem Brexit-Votum ist eigentlich nur eines sicher: Dass nichts sicher ist. Ob der EU-Austritt wirklich kommt und ob der gerade erst beschlossene Brexit-Vertrag in Kraft tritt, steht in den Sternen. Mit dem Deal kauft Premierministerin Theresa May Zeit, weil Großbritannien im März 2019 nur formell die EU verlassen wird, dann aber in eine zweijährige Übergangszeit geht, in der im Grunde das meiste bleibt, wie es ist. Dennoch hat der Deal mal wieder ein politisches Erdbeben ausgelöst - das war erwartbar. Die Hardliner und Demagogen in ihrer Partei fühlen sich ausgetrickst und rebellieren. Minister treten zurück, mal wieder machen Putschgerüchte die Runde.

Dass May, die mit dem Rücken zur Wand steht, für diesen Vertrag im Parlament eine Mehrheit bekommen wird, scheint äußerst unwahrscheinlich. Die Brexiteers wollen einen harten Austritt, viele oppositionelle Labour-Abgeordnete gar keinen. Fällt der Vertrag durch, müsste May wohl zurücktreten.

Und das wäre gut so: Weil dann die Bürger die Chance auf ein neues Referendum hätten. Und das wäre nur gerecht: Im Juni 2016 haben die Briten nach einer Kampagne, die mit haarsträubenden Versprechen und glatten Lügen daherkam, für den EU-Austritt gestimmt. Dessen Folgen waren nicht absehbar. Inzwischen dürfte jedem klar geworden sein, welch dramatische Nachteile auf die Wirtschaft und jeden Bürger zukommen. Auch viele junge Wähler, die 2016 kein Interesse an dem Thema hatten, sind inzwischen wach geworden. Das Ergebnis eines zweiten Votums könnte anders ausfallen - und wäre in jedem Fall realistischer.