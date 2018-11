Berlin. Das Rennen um den CDU-Chefposten ist mit der ersten Regional-Konferenz in die heiße Phase gestartet. Entscheiden werde letztlich nicht die Performance vor der Basis, sondern das Profil der drei Kandidaten, meinen Polit-Beobachter. Wer die besten Karten hat und mit wem die CDU am besten aufgestellt wäre.

Mit der Suche nach ihrem neuen Chef stehe die CDU "vor dem Dilemma der zu kurzen Bettdecke", sagt Politikwissenschaftler Werner Patzelt: "Sie muss sich entscheiden, ob sie oben oder unten frieren will."

Übersetzt: Entweder wird - mit Friedrich Merz oder Jens Spahn - nach rechts gerückt, um AfD-Wähler zurückzuerobern. Oder unter Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) wird der Merkel-Kurs der Mitte fortgesetzt, um mit SPD und Grünen zu konkurrieren.

"Dann wird die CDU die AfD auf Dauer zu einer Partei rechts von ihr machen. Das wäre aus meiner Sicht falsch", sagt Patzelt von der TU-Dresden. Klüger wäre es aus seiner Sicht, AfD-Wähler zurückzuholen. "AKK als 'Merkel II' könnte dies kaum schaffen. Merz und Spahn wären die erfolgversprechenderen Kandidaten.“

Bei den letzten Wahlen hat die CDU massiv Wähler an Rechtspopulisten und Grüne verloren. Auch Albrecht von Lucke, Autor der "Blätter für deutsche und internationale Politik", sieht deswegen das Dilemma. Nach seiner Analyse sollte die CDU die Decke aber in die andere Richtung ziehen.

„Die Wette, dass man am rechten Rand mehr gewinnt, als man in der Mitte verliert, ist ausgesprochen gewagt – zumal Merz bereits jetzt viele Wähler der AfD verprellt haben dürfte", sagt von Lucke. Dass Merz die Partei als 'offen nationalsozialistisch' bezeichnet habe, sei sein erster schwere strategischer Fehler gewesen.

Seine Warnung: Durch Merz' "Polarisierungsstrategie" würde "die strategische Leistung von Angela Merkel, die Mitte in Gänze zu erobern und die SPD zu marginalisieren, zunichte gemacht." Ein neoliberaler Kandidat würde "zur vielleicht letzten Hoffnung für die SPD". Auch die Grünen als Partei der liberalen bürgerlichen Mitte würde ein Kandidat Merz "eindeutig stärken“, ist der Politologe überzeugt.

Nach rechts rücken oder in der Mitte verharren? Nicht unbedingt. Mache die CDU ihre derzeitige Generalsekretärin zur Chefin und ziehe mit ihr in die nächste Bundestagswahl, dann könne die Bettdecke auch wieder länger werden, schätzt von Lucke.

„Frau Kramp-Karrenbauer hat die integrierende Kraft von Angela Merkel, kann aber darüber hinausgreifen", sagt er: "Durch eine konservativere Ansprache in der Sicherheitspolitik und durch einen sozialeren Ansatz." AKK sei "im positiven Sinne eine Herz-Jesu-Sozialistin und verkörpert eine sozialere Politik. Sie wäre damit die allergrößte Gefahr für die SPD".

Für Bundesgesundheitsminister Spahn sei das Rennen schon gelaufen, sind sich die Parteienforscher einig. "Er hat meines Erachtens keine Chance", sagt von Lucke. Spahn habe sich als Islam-Kritiker profiliert, sei aber "nur diffus wertkonservativ und predigt gleichzeitig – als verheirateter Homosexueller – einen gewissen gesellschaftlichen Liberalismus". Die Versuche, als Gesundheitsminister die soziale Karte zu spielen, seien "allzu durchsichtig". Dafür werde Spahn "viel zu sehr als ehrgeiziger Karrierist wahrgenommen".

Also AKK oder Merz, ein Duell mit Foto-Finish? Eher nicht, erwarten die Experten: „Wir erleben ein Schachspiel, und der Ausgang der Partie scheint klar", sagt Patzelt. Spahn werde keinen Rückzieher machen und sich mit Merz kannibalisieren. "Kramp-Karrenbauer wird deswegen die meisten Stimmen erhalten und neue Vorsitzende der CDU." Von Lucke pflichtet bei: "Spahn könnte mit seiner harten Kritik an Merz auch dessen Chancen zunichte machen. Die Attacken der Konservativen gegeneinander spielen ganz klar AKK in die Hände.“

Noch ist viel Zeit. Die Entscheidung fällt auf dem CDU-Parteitag am 8. Dezember. Auch wenn Kramp-Karrenbauer Merkel-Nachfolgerin wird, sei das Schicksal ihrer Konkurrenten keineswegs besiegelt, meint Politologe Patzelt: "Wenn die AfD dann bei der nächsten Bundestagswahl weiter erstarkt, schlägt die Stunde von Spahn oder Merz.“