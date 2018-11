Berlin. Alice Weidel gerät aufgrund von Wahlkampfspenden in Erklärungsnöte. Dabei muss sie laut Parteiengesetz nicht nur die Herkunft der Gelder offen legen, sondern auch, wofür es ausgegeben wurde – dahingehend mehren sich die Spekulationen.

Alice Weidel steht aufgrund der jüngsten Spendenaffäre mit dem Rücken zur Wand. 280.000 Euro sollen auf das Konto des AfD-Kreisverbands Bodensee aus der Schweiz und aus Belgien überwiesen worden. Das bestätigten Vertreter des Kreisverbandes unlängst. Mit dem Geld soll die Co-Vorsitzende der AfD laut eines Berichts der FAZ neben Anwaltsrechnungen auch Likes auf Facebook gekauft haben, um ihre Reichweite während des Bundestagswahlkampfs auf dem Social-Media-Portal zu erhöhen.

Lesen Sie: Sprecher: Weidel sieht staatsanwaltlicher Ermittlung "gelassen entgegen"



Likes kaufen, wie geht das?

Ein Blick auf die Facebookseite der 39-Jährigen zeigt, dass sie in Relation zu anderen Politikern deutlich mehr Follower auf ihrem Profil hat und das, obwohl sie erst verhältnismäßig kurz auf der politischen Bühne agiert. Insgesamt folgen mehr als 230.000 Menschen über das soziale Netzwerk ihrem Facebook-Profil. Das sind mehr als fünfmal so viele, wie beispielsweise dem Grünen-Chef Robert Habeck folgen.

Lesen Sie unseren Kommentar: Der Druck auf Weidel wird wachsen



Mit Blick auf den FAZ-Bericht könnten die 230.000 Weidel-Follower demnach nicht allesamt Menschen sein, die tatsächlich mit der Partei oder der Politikerin sympathisieren. Es könnte sich demnach um sogenannte "Fake-Profile" handeln. Solche lassen sich ganz einfach im Internet bestellen. Knapp zwölf Millionen Ergebnisse spuckt Google aus, wenn man nach "Facebook Likes kaufen" sucht.

Klickt man auf eine dieser Seiten, fällt schnell auf, dass diese sehr professionell betrieben werden und sich optisch kaum von seriösen Webseiten abheben – ein Erfolgskonzept? Offensichtlich! In mehreren Sprachen kann man sich nicht nur Likes für sein Facebook-Profil kaufen, sondern auch für Instagram, Youtube, Google, Twitter oder Soundcloud werden die falschen Likes angeboten.

Anzeige Anzeige

1000 Likes für 150 Euro

Einer der größten Anbieter in diesem Bereich ist "Social-Fanclick". Hier werden vollmundige Versprechungen über die positiven Auswirkungen von gekauften Likes gemacht. Besonders hervorgehoben wird dabei die gesteigerte Aufmerksamkeit der Beiträge, die über das Facebook-Profil geposted werden.

Lesen Sie: Lindner: Finanzgebaren der AfD außerordentlich fragwürdig



Ein durchaus interessanter Aspekt, gerade für Politiker, die ihre Statements natürlich so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen möchten. Bezahlen kann man ganz einfach per Paypal oder Sofortüberweisung und nur 24 Stunden später sollen die ersten neuen Follower auf dem angegebenen Profil eintrudeln.

Und das für einen überschaubaren Preis: Für 1000 Facebook-Follower mehr auf seinem Profil muss man lediglich 150 Euro berappen. Bei den "Fake-Profilen" handelt es sich, zumindest nach Angaben von "Social-Fanclick", um "deutsche Facebook-Nutzer, die in unterschiedlichen Tauschnetzwerken registriert sind und für ihre Likes eine Vergütung erhalten". Aber wäre es Politikern überhaupt erlaubt so ihre Reichweite zu erhöhen?

Dürfen Politiker sich Likes kaufen?

Nach Aussage des Bundeswahlleiters geißelt das Bundeswahlgesetz diese Handlung jedenfalls nicht. Des Weiteren sei es auch nicht die Aufgabe des Bundeswahlleiters, dergleichen zu beobachten, teilte ein Sprecher des Bundeswahlleiterbüros auf Anfrage unserer Redaktion mit und verwies auf das Wahlrechtsreferat des Bundesinnenministriums. Doch auch hier sah man keine Zuständigkeit, erklärte jedoch, dass das Parteiengesetz nicht nur zur Offenlegung der Einnahmen verpflichtet, sondern auch die Ausgaben der Wahlkampffinanzierung transparent gemacht werden müssen.

Sollten sich Politiker also Facebook-Follower kaufen, um ihre Reichweite im Wahlkampf zu vergrößern, wären sie laut Parteiengesetz verpflichtet, das offen zu legen. Ob diese Handlung an sich illegal ist, müsse aber das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz entscheiden. Allerdings fühlte sich auf Nachfrage am Donnerstag auch dieses Ministerium nicht zuständig und verwies wiederum zurück an das Bundesinnenministerium.

Dass sich kein Ministerium für diesen durchaus kontroversen Sachverhalt zuständig fühle, könne schon mal vorkommen, so ein Sprecher des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz. Wenn dadurch nun eine Partei ihre Reichweite auf Facebook erhöhen konnte, um ein vermeintlich besseres Wahlergebnis zu bekommen, könne man das auch nicht ändern.