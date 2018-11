Osnabrück. Verbraucherschützer geben Entwarnung für die Brexit-Übergangszeit. Laut Bundesverband gelten die Standards bei der Lebensmittelsicherheit weiter. Wie es nach der Übergangszeit weitergeht, ist aber noch offen.

Die deutschen Verbraucher müssen vorerst keine Nachteile infolge der Brexit-Vereinbarung fürchten. Zu diesem Schluss kommt der Bundesverband Verbraucherzentrale nach einer ersten Einschätzung. „Während der vereinbarten Übergangszeit von zwei Jahren bleibt die Rechtssicherheit für Verbraucher gewahrt. Es ergeben sich keine Änderungen. Auch Garantie- und Widerrufsrechte gelten bis zum letzten Tag der Übergangszeit“, sagte die Außenhandelsexpertin des Bundesverbands, Linn Selle, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Befürchtungen, nach dem Austritt der Briten aus der EU könnten über das Königreich Hormonfleisch oder gentechnisch veränderte Lebensmittel aus den USA in die EU gelangen, erteilte sie eine Absage. „Die Standards bei der Lebensmittelsicherheit gelten weiter. Dazu hat sich Großbritannien verpflichtet“, sagte die Verbraucherschützerin. Verstöße würden vor dem EuGH enden. Allerdings sei offen, wie es nach der Übergangszeit weitergehe, das hänge von späteren Vereinbarungen im Rahmen eines auszuhandelnden Freihandelsabkommens ab. „Für die Zeit nach der Übergangsphase gibt es noch viele offene Fragen, zum Beispiel auch im Bereich Finanzdienstleistungsbereich. Es wird darauf zu achten sein, dass die knapp 40 Millionen Menschen in der EU, die Versicherungs- oder Altersvorsorgeprodukte britischer Anbieter haben, keine Nachteile durch den Brexit erleiden“.

Für die Zukunft nach einem Austritt Großbritanniens aus der EU fordert der Bundesverband Verbraucherschutz (vzbv) in einem Positionspapier für künftige Vereinbarungen ein eigenständiges Kapitel zum Thema „Handel und Verbraucherschutz“, in dem übergreifende, verbraucherpolitische Schwerpunkte festgelegt werden. „Es könnte somit den Mehrwert eines künftigen EU-UK Handelsabkommens für Verbraucher verdeutlichen“, so der vzbv. Wo immer es möglich sei, „sollten EU27- und britische Regulierungsbehörden weiterhin zum Wohle der Verbraucher zusammenarbeiten“.