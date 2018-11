Osnabrück. FDP-Chef Christian Lindner hat der AfD nach Bekanntwerden einer weiteren aus dem Ausland stammenden Großspende für die rechtspopulistische Partei ein „außerordentlich fragwürdiges, vielleicht sogar anrüchiges Finanzgebaren“ vorgeworfen.

„Das muss der Bundestagspräsident aufklären“, sagte Lindner unserer Redaktion. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel und andere Abgeordnete gerieten immer stärker in Bedrängnis. Das betreffe insbesondere die „Abhängigkeit von anonymen und kapitalstarken Gönnern, deren Interessen man nicht einschätzen kann“, meinte Lindner.

Die AfD sei „eben nicht der Gegenpol zu den etablierten Parteien“ und keinesfalls so „sauber“ , wie sie sich darstelle. „Die Rechtspopulisten sind in vielerlei Hinsicht die Karikatur all dessen, was sie an anderen Parteien kritisieren“, betonte der FDP-Bundesvorsitzende. In finanzieller Hinsicht offenbarten sich manche Politiker der AfD als „unseriös und vielleicht sogar als kriminell“.

Die AfD hatte zuvor eingeräumt. dass im vergangenen Februar 150.000 Euro auf ein Konto des AfD-Kreisverbandes Bodenseekreis eingegangen sei. Der Betrag stamme mutmaßlich von einer belgischen Stiftung, sei aber letztlich nicht angenommen und zurücküberwiesen worden. Im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 hatte auch ein Schweizer Unternehmen Überweisungen an den AfD-Kreisverband Bodensee getätigt, wo von Bundestags-Fraktionschefin Alice Weidel ihren Wahlkreis hat. Es handelte sich laut WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" um mehr als 132.000 Euro in 18 Einzelspenden.

Parteispenden aus Nicht-EU-Staaten sind grundsätzlich illegal.