Brexit: Die jungen Briten werden die Zeche zahlen

Osnabrück Egal ob mit Vertrag oder ohne, ob hart oder weich – mit dem Ausstieg aus der EU sind die Briten drauf und dran, sich beim Poker um die Zukunft künftiger Generationen zu verzocken.

Der Brexit ist ein von Teilen der wohlhabenden Elite vorangetriebenes Projekt, unter dessen Auswirkungen ausgerechnet jene am wenigsten zu leiden haben werden, die es mit äußerster Verve betreiben. Sie schwafeln von der Wiedergeburt britischer Größe in Selbstbestimmung wohl wissend, dass die Briten den Austritt aus der EU ökonomisch teuer bezahlen werden.

Darüber haben sie die Bürger im Unklaren gelassen. Und weil Sie das wissen, scheuen sie sich, den Menschen das Verhandlungsergebnis zwischen London und Brüssel über den Ausstieg zur abschließenden Bewertung vorzulegen. Dabei wäre die Frage für ein Referendum leicht formuliert: Wollt ihr die EU unter den ausgehandelten Umständen verlassen? Ein solches Votum würde – Stand jetzt– kaum positiv für die Brexitiers ausgehen.

Premier May kämpft um ihr politisches Überleben. Wenn sie scheitert, wird sie sich aufs Altenteil zurückziehen und das Leben genießen – so wie es Ex-Premier David Cameron tut, der den Briten die Brexit-Suppe mit dem unter ihm anberaumten Referendum überhaupt erst eingebrockt hat. Zurück lassen sie ein gespaltenes Land, dessen junge Bürger mehrheitlich sehr wohl eine Zukunft in der EU sehen.