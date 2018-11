Warum der Abschwung kein Grund zur Panik ist

Osnabrück. Die Konjunkturdelle muss nicht der Beginn einer Rezession in Deutschland sein. Vielleicht ist es nur ein Ausrutscher. Denn es gibt eine Gewissheit, die in Vergessenheit geraten ist.

irgendwie in Vergessenheit geraten ist: Die Konjunktur bewegt sich stets in Wellen. Auf den Aufschwung folgt der Abschwung und dann wieder der Aufschwung, das ist ein Gesetz der Ökonomie. Einfach weil die boomende Wirtschaft irgendwann an ihre Grenzen stößt, wenn Firmen keine Arbeitskräfte mehr auf dem Markt finden, der Export stockt und Konsumenten wegen der hohen Preise weniger kaufen. Wer diese Gesetzmäßigkeit kennt, weiß: Es klingt zwar dramatisch, dass die Wirtschaft erstmals seit 2015 schrumpft, ist es aber nicht.

Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass die fetten Wachstumsjahre erst einmal vorbei sind. Denn überall auf der Welt lauern Risiken für den Exportweltmeister Deutschland. Die von den USA angezettelten Handelskriege bremsen die Konjunktur. Die Unsicherheit wächst ferner, da niemand weiß, welche Folgen der Brexit haben wird und ob eine neue Euro-Krise wegen Italiens Schuldenpolitik vor der Tür steht.

Dazu kommen hausgemachte Probleme: Der Dieselmotor, einst Meisterstück deutscher Ingenieure, hat ein Imageproblem. Das bringt die Autoindustrie in Bedrängnis, an der Zehntausende Jobs hängen. Zugleich sorgt die Digitalisierung für massive Umbrüche. Um fit zu bleiben, muss Deutschland den technologischen Wandel vorantreiben. Für die deutsche Wirtschaft wird es auf jeden Fall fürs Erste ungemütlicher.