Rom. Italiens Populisten gegen die Hüter der europäischen Schuldenregeln: Der Haushaltsstreit zwischen Brüssel und Rom scheint festgefahren. Wie kann es nun weitergehen?

Zum ersten Mal in der Geschichte des Euro hat die EU-Kommission den Budgetplan eines Mitgliedstaats zurückgewiesen. Doch Italien scheint das nicht zu beeindrucken: Rom will im Haushaltsstreit nicht einlenken – trotz Drohungen von Seiten der EU und steigender Nervosität an den Finanzmärkten. Die Haushaltsziele für das kommende Jahr blieben bestehen, erklärte der Vize-Premierminister Luigi Di Maio am Dienstagabend. "Es ist unsere Überzeugung, dass dieser Haushalt das ist, was das Land braucht, um wieder auf die Beine zu kommen."

Doch mit dieser Einschätzung steht die italienische Regierung allein da. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Streit zwischen Italien und der Europäischen Union.

Worum geht es im Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU?

Um teure Wahlkampfversprechen umzusetzen, will die italienische Regierungskoalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega im kommenden Jahr unverhältnismäßig viele neue Schulden machen. Finanziert werden sollen zum Beispiel ein früherer Renteneintritt, Steuererleichterungen und eine Grundsicherung nach dem Vorbild von Hartz IV. Im Haushaltsentwurf für 2019 sieht Italien eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung vor. Darin sieht die EU einen Verstoß gegen Budgetvorschriften, besonders da die Vorgängerregierung eine Neuverschuldung von höchstens 0,8 Prozent zugesagt hatte. Italien sitzt außerdem auf einem riesigen Schuldenberg von 2,3 Billionen Euro, der über 130 Prozent der Wirtschaftsleistung ausmacht. Das Land ist deshalb innerhalb der Eurozone verpflichtet, seine Schulden mittelfristig zu reduzieren.

Wie rechtfertigt Rom die Mehrausgaben?

Die Regierung ist überzeugt, dass die höheren Ausgaben nötig sind, um der Wirtschaft nach Jahren wieder einen Schub zu versetzen. Rom wirft Brüssel vor, positive Impulse für das Land und für ganz Europa zu unterschätzen. Finanzminister Giovanni Tria sprach von "wirtschaftlichem Selbstmord", wenn die 0,8 Prozent wirklich eingehalten würden. Denn Italien leidet seit Jahren an geringem Wirtschaftswachstum. Selbst Experten halten es da für notwendig, mehr zu investieren. Di Maio hatte gesagt, persönlich dafür zu "garantieren", dass die 2,4 Prozent im nächsten Jahr das Maximum seien und dass Italien diese Zahl nicht reißen werde.

Warum reagiert die EU so streng?



Zwar will Italien die vorgegebene Defizit-Grenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung einhalten. Allerdings steht das Land wegen seiner hohen Gesamtverschuldung unter besonderer Beobachtung – erlaubt sind nur 60 Prozent der Wirtschaftsleistung.

In der Vergangenheit verstießen gleich reihenweise Staaten gegen die Vorgaben – auch schon Frankreich und Deutschland. Aber: Das war vor allem während der schweren Finanzkrise. Die Staaten sind zudem gegen ihre Defizitprobleme vorgegangen – mittlerweile halten alle Euro-Staaten die Maastricht-Kriterien ein. Die Regierung in Rom stellt sich hingegen offen gegen europäische Regeln und gemeinsame Beschlüsse.

Außerdem halten viele Experten nicht die Tatsache, dass mehr Schulden aufgenommen werden, für das größte Problem, sondern wofür das Geld ausgegeben werden soll. Maßnahmen wie ein geringeres Renteneintrittsalter zählen in einem überalterten Land wie Italien ihrer Meinung nach nicht zu den richtigen Schritten, um Wachstum zu schaffen. Der Internationale Währungsfonds erklärte am Dienstag, die Staatsausgaben etwa für Renten – die zweithöchsten in der Eurozone – fräßen schon jetzt wichtige Ressourcen. "In der momentanen Lage, in der die Finanzmärkte bereits nervös sind und die Zinsen die Tendenz haben zu steigen, ein Programm vorzulegen, das den Staatskonsum erhöht, erscheint fragwürdig", sagt Jens Südekum, Professor für Internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, im Gespräch mit unserer Redaktion. "Sozialpolitisch mag man für diese Maßnahmen ja Verständnis haben, aber – und da sind sich die meisten internationalen Beobachter einig – sie werden kaum Wachstumsimpulse bringen."

Was passiert, wenn Italien nicht einlenkt?

Die EU-Kommission könnte bald ein offizielles Defizitverfahren einleiten. Dabei könnten die EU-Partner Italien mehr Haushaltsdisziplin verordnen. Verstößt Rom auch gegen diese Vorgaben, dürften die Finanzminister theoretisch finanzielle Sanktionen verhängen. In der Praxis ist dies bislang noch nie geschehen. Auch Spanien und Portugal verstießen 2016 gegen die Stabilitätsregeln, mussten aber keine Strafzahlungen leisten.

Trotzdem rechnet Thomas Mayer, ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank, im Gespräch mit unserer Redaktion damit, dass Italien von der europäischen Kommission zu einer Art "Geldstrafe" in Form einer verzinslichen Einlage verdonnert wird. "Ich vermute mal, dass die italienische Regierung das Spiel der Verweigerung bis zu den Europawahlen im Mai 2019 treiben wird", so Mayer. "Je nachdem, wie dann die Wahl ausgeht, wird man klein beigeben oder einen Sieg feiern können, wenn die Kommission aufgrund neuer politischer Mehrheiten nachgibt und die Sanktionen aufhebt."

Auch Jens Südekum geht nicht davon aus, dass Italien vor der Wahl zu einem Kompromiss bereit sein wird. "Es ist die Strategie von Matteo Salvini, die nationale Souveränität zu betonen und ganz deutlich zu machen, dass sich Italien von Brüssel keinerlei Vorschriften machen lässt. Der Innenminister scheint darauf zu setzen, dass er politisch mit diesem Programm punkten kann und es so an die Spitze der italienischen Regierung schafft."



Der tatsächliche Konflikt bestehe aber nicht zwischen Rom und Brüssel, sondern mit den Finanzmärkten, so der Wirtschaftswissenschaftler. Die Märkte seien es, die Italien zu einer anderen Haushaltsplanung zwingen könnten. "Italien hat die vergangenen zehn Jahre und die Niedrigzinsphase der EZB genutzt, um geschickt umzuschulden. Die Situation ist anders als damals in Griechenland, als beinahe jeden Tag eine Rückzahlung anstand und jede Zinserhöhung ein großes Problem darstellte." Für Italien seien steigende Zinsen erst einmal hinnehmbar – aber auch nicht ewig. Wenn Salvini weiter auf seine Linie bestehe, könne es passieren, dass die Finanzmärkte empfindlich reagieren. "Und wenn die Zinsen stark steigen, dann gerät auch Italien in die Bredouille." Eine Entwicklung, auf die manch einer vielleicht sogar hoffe. "Dann muss man nicht direkt in den Konflikt mit Rom treten, sondern lässt die Finanzmärkte die schmutzige Arbeit machen."

Wie kann Italien seine Probleme in den Griff bekommen?

"Die Haushaltsprobleme Italiens sind nicht durch gewollt unverantwortliche oder 'populistische' Politik, sondern durch die Wachstumsschwäche des Landes verursacht worden", erläutert Thomas Mayer. "In den letzten zehn Jahren ist die Wirtschaft nicht mehr gewachsen. Italien ist unter den größeren OECD-Ländern Schlusslicht im Wachstum der Arbeitsproduktivität, der Effizienz seiner Gerichte und der beruflichen und universitären Bildung." An all diesen Punkten müsste man arbeiten, um Italiens Wirtschaft auch langfristig wieder auf einen grünen Zweig zu bringen.

Doch der Ökonom ist skeptisch: "Man hat es in den letzten 20 Jahren nicht geschafft, das Land fit für eine europäische Einheitswährung zu machen. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass dies in den kommenden 20 Jahren gelingen würde", so Thomas Mayer. "Wenn sich aber Italien dem Euro nicht anpassen kann und trotzdem in der Europäischen Währungsunion gehalten werden soll, dann muss sich der Euro Italien anpassen." Genau das wolle die neue Regierung, wenn sie beispielsweise fordere, dass die EZB als Kreditgeber für Staaten bereitstehen soll. Doch solch eine Entwicklung drohe zu einem fallenden Wechselkurses des Euros und zu steigender Inflation zu führen, so die Befürchtungen des Experten.

Welche politischen Folgen könnte der Haushaltsstreit haben?

Er könnte die Stimmung gegenüber der EU noch verschlechtern. Die Staatengemeinschaft und ihre Institutionen in Brüssel sind ohnehin der Sündenbock der Populisten, und Brüssels Härte spielt Europa-Feinden wie Salvini in die Hände. Auf jede kritische Äußerung in Richtung Rom folgt prompt eine Reaktion über die "Feinde" im "Brüsseler Bunker".

Zumindest bei den Euro-Finanzministern scheint sich die Erkenntnis durchzusetzen, nicht mehr Feuer ins Öl zu gießen. Im Gegensatz zur letzten Finanzkrise, bei der Griechenland, Spanien, Zypern und andere betroffen gewesen waren und in der scharfe Worte etwa des ehemaligen Eurogruppen-Chefs Jeroen Dijsselbloem die Märkte immer wieder in Aufregung versetzt hatten, gaben sich die Minister bislang sehr zurückhaltend. Alle wollen eine Panik an den Finanzmärkten möglichst verhindern.