Renault-Werk im nordfranzösischen Maubeuge Photo: LUDOVIC MARIN / AFP

Berlin. Am heutigen Donnerstag können in Essen und Gelsenkirchen weitere Fahrverbote verhängt werden. Obwohl ausländische Diesel teils mehr Stickoxid ausstoßen, beteiligen sich deren Hersteller nicht am Dieselfonds und blockieren Hardware-Nachrüstungen. Renault-Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz bezieht im Interview Stellung.