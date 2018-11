Berlin. Der Spahn-Plan: Nach einer Online-Sprechstunde werden Rezepte vom Arzt auf das Patienten-Handy geschickt. Mit dem papierlosen "digitalen Rezept" kann man Pille, Tropfen oder Zäpfchen direkt in der Apotheke abholen. Aus der Branche kommt viel Unterstützung. Patientenschützer warnen aber vor Risiken und Nebenwirkungen.

Mit dem Handy-Rezept soll es jetzt ganz rasch gehen: „Wir sollten den Gesetzentwurf beschleunigen. Das ‚digitale Rezept‘ muss so schnell wie möglich kommen“, sagte Karl Lauterbach, Arzt und SPD-Vizefraktionschef, unserer Redaktion. „Die Hürden für die Verschreibung von Rezepten nach telemedizinischer Beratung müssen fallen.“ Es sei "realistisch", dies bis 2020 zu schaffen.

Noch hängt Deutschland bei der Digitalisierung der Gesundheitsversorgung zurück, Österreich und andere Nachbarländer sind deutlich weiter. Sein genaues Vorhaben will Gesundheitsminister Spahn am heutigen Mittwoch auf einer Kabinettsklausur erläutern. Klar ist: Die technischen Details sollen Krankenkassen, Ärzte und Apotheker selbst aushandeln.

Mit großem Widerstand ist nicht zu rechnen. Die Bundesärztekammer gibt schon grünes Licht: Deren Präsident Frank Ulrich Montgomery sagte unserer Redaktion: Der Deutsche Ärztetag habe den Weg für Fernbehandlungen freigemacht. Es sei daher "nur folgerichtig", wenn der Gesetzgeber das Handy-Rezept möglich mache. Auch die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände kündigte ihre Unterstützung an, "wenn der Patient Herr seiner Daten bleibt und weiterhin freie Apothekerwahl hat".

SPD-Experte Lauterbach trat der Sorge, dass durch „digitale Rezepte“ Patienten-Daten in die falschen Hände geraten können, entgegen. „Es hat lange gedauert, bis in der Telemedizin für ausreichenden Datenschutz gesorgt wurde. Das nun gefundene Konzept ist dafür aber auch besonders sicher“, sagte er. Auch den Einwand, durch eine Ausweitung ärztliche Beratungen per Video-Telefonie würden direkte Kontakte zwischen Ärzten und Patienten ersetzt, lässt er nicht gelten: „Dort, wo Telemedizin bereits angewandt wird, ist das nicht der Fall. Im Gegenteil: Telemedizin verhindert, dass gar kein Kontakt mehr stattfindet.“

Für das Vorhaben sprechen nicht zuletzt mögliche Einsparungen für das teure deutsche Gesundheitssystem. Die Unternehmensberatung McKinsey hat kürzlich errechnet, dass durch das "digitale Rezept" die Kassen pro Jahr um 900 Millionen Euro entlastet werden könnten.

Es gehe der Bundesregierung hauptsächlich ums Geldsparen auf Kosten der Patienten, befürchtet die Linkspartei. "Telemedizinische Angebote dürfen kein kostengünstiger Ersatz für wirtschaftsschwache Regionen werden", sagte ein Parteisprecher. Auch Patientenschützer sind alarmiert: Vor allem ältere Patienten seien "gar nicht in der Lage mit digitalen Geräten umzugehen", erklärte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch.