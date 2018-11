Merkels passionierter Appell für die Europäische Einigung

Osnabrück Eine rhetorische „Ode an die Freude“ war die Europa-Rede von Bundeskanzlerin Merkel im Europäischen Parlament nicht – eher eine Beschwörung der guten Geister Toleranz und Solidarität. Ob das reichen wird, um Nationalisten und Rechtsextremisten das Wasser abzugraben? Es bleiben Zweifel.

Im Koalitionsvertrag hat Schwarz-Rot einen „Neuen Aufbruch für Europa“ versprochen. Daraus wurde bislang nichts. Die Politik Berlins erschöpfte sich im ablaufenden Jahr darin, abzuwarten und auf bessere Zeiten zu hoffen. Keine Vision, keine Initiative nirgends.

Mit der Rede Angela Merkels vor dem Europäischen Parlament deutet sich eine Wende an. Die Kanzlerin hat sich für eine europäische Armee und eine Art europäischen Sicherheitsrat ausgesprochen; außenpolitisch muss die EU schlagkräftiger werden. Merkel hat für den Verzicht auf nationale Souveränität plädiert, wenn es der europäischen Sache dient. Und sie geißelte nationale Alleingänge, die eingegangene Verpflichtungen missachten, als gemeinschaftsschädigend. Denn Toleranz und Solidarität als DNA der Gemeinschaft finden dort ihre Grenzen, wo nationale Egoismen die Stärke der Union untergraben.

Merkels Rede war keine rhetorische „Ode an die Freude“; sie wird damit nicht in die Geschichte eingehen. Von Realismus und dem frischen Gedenken an das Grauen des Ersten Weltkrieges geprägt aber waren ihre Worte ein passionierter Appell für die weitere Einigung Europas. Dass nationalistische und rechte Abgeordnete dafür nur Buhrufe übrig hatten, war so bezeichnend wie zu erwarten. Sie bleiben die größte Gefahr für das Friedensprojekt Europa.