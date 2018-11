Nahost-Konflikt: Es geht auch anders als Auge um Auge

Osnabrück. Mal wieder eskaliert der Nahost-Konflikt, viele befürchten einen neuen Krieg. Es wäre der vierte binnen eines Jahrzehnts zwischen Israel und der radikalislamischen Organisation Hamas. Dabei gibt es andere Wege. Allerdings müssten sich da auch die USA einschalten. Ein Kommentar

Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es ist dieses fast 4000 Jahre alte Rechtsprinzip, nach dem Israelis und Hamas Vergeltung aneinander üben. Dabei lässt sich dieser Grundsatz auch anders auslegen. Schon im alten Babylon, wo der Satz im Codex Hammurabi erstmals auftaucht, gab es neben der Vergeltung immer auch das Prinzip des Verhandelns und Ausgleichens. Wer einem anderen Schaden zufügt, der soll ihm dafür etwas geben, ihn materiell entschädigen. Etwa dem Verletzten den Arzt zahlen oder ein Schmerzensgeld. Auch die Auslegung des Talmud fordert Schadenersatz, Arztkosten und ein Beschämungsgeld. Denn wenn einer dem anderen immer nur das Auge ausschlägt, gibt es im Ergebnis nur Blinde.

Israelis und Palästinenser sollten sich an diese alte Lehre erinnern. Jeder weiß: Rache und Vergeltung führen niemals zum Frieden. Sie schaukeln sich auf, lassen die Gewalt eskalieren. Im Nahen Osten kann es noch Jahrzehnte so weiter gehen. Am Ende gibt es auf beiden Seiten noch mehr Opfer und noch mehr Hass. Dabei dürfte inzwischen jedem klar sein, dass der Konflikt militärisch nicht zu lösen ist.

Ein vierter Krieg binnen eines Jahrzehnts zwischen Israel und der Hamas ist übrigens keineswegs unausweichlich, wie manche Hardliner das darstellen. Israels Regierungschef Netanjahu sollte sich dem Druck der Kriegstreiber widersetzen. Und was macht eigentlich US-Präsident Trump, der vollmundig einen „ultimativen (Friedens-)Deal“ für den Nahen Osten versprochen hat? Jetzt müsste Trump endlich liefern und mäßigend auf Israel einwirken. Damit der Frieden eine Chance bekommt.