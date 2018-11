Berlin. Undurchschaubare „Töpfchenwirtschaft“ , verschleppte Steuerverfahren, unzulässige Doppel-Subventionen – das Urteil des Bundesrechnungshofs über Bundesregierung und Finanzbehörden ist vernichtend.

„Unkenntnis“ bescheinigte der Präsident der Institution, Kay Scheller, der Verwaltung. Dadurch seien dem Bund Haushaltsmittel in Milliardenhöhe entgangen. So hätten die Finanzbehörden die Daten von Steuerhinterziehern gekauft und dadurch Steuernachzahlungen in Milliardenhöhe bewirkt. Laut Bundesrechnungshof versäumten sie dann aber, eine Milliarde Euro an Zinsen einzutreiben.



„Viele Beschäftigte der Finanzämter wussten nicht, dass auch hinterzogene Steuervorauszahlungen zu verzinsen sind“, heißt es dazu in dem Bericht für das Haushaltsjahr 2017, den Scheller gestern vorstellte. So ließen sich die Finanzbehörden seit 2010 Milliarden-Einnahmen entgehen, weil sie nur Hinterziehungszinsen auf Jahressteuern erhoben – nicht aber auf ebenfalls steuerpflichtige Vorauszahlungen zur Einkommensteuer. Diese müssen vor allem Selbstständige und Freiberufler regelmäßig überweisen.

"Bandenmäßige Steuerhinterziehung"

Auch andere Fälle beanstandet der Rechnungshof. So habe der Fiskus „umfangreichen und zeitintensiven“ Aufwand betrieben, um „bandenmäßige Steuerhinterziehung“ bei der Einfuhr von Waren aus Asien aufzudecken. Als es aber daranging, die hinterzogenen Zahlungen in Höhe von rund 30 Millionen Euro einzutreiben, wurde dafür ein einziger Beamter abgestellt.

Durch eigenes Verschulden entgingen dem Fiskus auch rund 185 Millionen Euro an Stromsteuer. Bis 2015 erkannte das Finanzministerium laut Rechnungshof nicht, dass bestimmte kleinere Energieerzeuger zu Unrecht von der Steuer befreit waren, weil sie zugleich Förderungen für Öko-Energie erhielten. Knapp die Hälfte der Summe wäre zu diesem Zeitpunkt noch nicht verjährt gewesen – das Ministerium verzichtete dennoch darauf, beklagte Scheller. Mit Sorge sieht der Bundesrechnungshof auch den „dramatischen Rückgang“ der Umsatzsteuer-Sonderprüfungen. „Ein Unternehmer muss damit lediglich alle 71 Jahre rechnen“, beklagte dessen Chef.

Wachsende Risiken

Insgesamt sieht der Bundesrechnungshof wachsende Risiken für den Bundesetat und hat die Koalition zu einem Kurswechsel in der Finanzpolitik aufgefordert. „Eine expansive Ausgabenpolitik und ausbleibende Konsolidierung nehmen dem Haushalt die Luft zum Atmen“, betonte der Präsident des Bundesrechnungshofs. Er sprach von „Scheinsicherheit", auch weil die Leistungen des Bundes an die Rentenversicherung in den kommenden Jahren massiv steigen würden. Daneben belasteten steigende Hilfen für Länder und Gemeinden den Bund erheblich. Als „Töpfchenwirtschaft“ bemängelte Scheller, dass immer mehr Sondervermögen eingerichtet würden außerhalb des Kernhaushalts. Als Folge gebe es „mehr Spardosen, weniger Transparenz und weniger Haushaltskontrolle“. Der Bundesrechnungshof veröffentlicht regelmäßig Gutachten, Eingriffsmöglichkeiten hat er nicht.