Den Spendensumpf trockenlegen

Osnabrück. Spendengelder aus der Schweiz setzen AfD-Fraktionschefin Weidel unter Druck. Das wirft ein Schlaglicht auf die Regeln für Parteispenden in Deutschland. Die sollten nachgebessert werden. Ein Kommentar

Das Prinzip „Geld kauft Politiker“ ist für eine Demokratie tödlich. Genau deshalb gibt es in Deutschland harte Auflagen für Parteispenden und das ist gut so. Niemand möchte amerikanische Verhältnisse hierzulande. In den USA sind Milliarden im Spiel, da pumpen reiche Finanziers riesige Summen in Werbung, um den Wahlkampf zu beeinflussen. Andererseits haben auch finanziell bestens ausgestattete Kandidaten schon verloren. Letztlich können Politiker nur erfolgreich sein, wenn sie Zugang zum Fühlen und Denken der Wähler finden.

Was ist bei Parteispenden in Deutschland erlaubt?

Dennoch sind vor allem größere Geldströme höchst zweifelhaft. Es ist richtig, dass hierzulande Spenden aus dem Ausland verboten sind. Sonst könnten ausländische Geldgeber den Wahlkampf massiv beeinflussen. Aber Deutschland sollte noch mehr gegen den Spendensumpf tun. Sinnvoll wäre eine jährliche Höchstgrenze pro Spender, wie es Transparency International fordert. Gleichzeitig sollte die Grenze für die Meldepflicht von Großspenden sinken, derzeit liegt sie bei 50 000 Euro, das ist viel zu hoch.

Dass Politiker jetzt aber reflexhaft den Rücktritt von AfD-Fraktionschefin Weidel fordern, ist verfrüht. Erst muss klar sein, ob die Spende illegal war und was sie wusste. Der Druck auf Weidel ist aber zurecht enorm. Denn in Deutschland ist das Thema Parteispenden durch die Flick-Affäre der 1980er Jahre und die CDU-Spendenaffäre um Ex-Kanzler Helmut Kohl in den 1990er Jahren bis heute besonders belastet.