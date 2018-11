Chinas Ausflüchte ziehen nicht länger

Osnabrück Der Vorstoß von Bundesaußenminister Heiko Maas, China künftig in multilaterale Abrüstungsvereinbarungen mit einzubeziehen, ist richtig.

Das autoritäre Regime in Peking setzt weltweit auf wirtschaftliche und militärische Expansion. Da ist es nur logisch, das Land stärker in die Pflicht zu nehmen.

Das von chinesischen Gesandten gern vorgetragene Argument, man habe noch Nachholbedarf in Sachen Rüstung gegenüber anderen globalen Akteuren, zieht immer weniger. Denn China ist kein politisches Federgewicht mehr, sondern eine einflussreiche Großmacht, deren Akteure das zu kaschieren versuchen. Es ist ausgemachte Strategie im Reich der Mitte, mittelfristig eine Spitzenposition sowohl militärisch als auch wirtschaftlich und technologisch einzunehmen.

Bitte nicht nur warme Worte

Da ist es nur konsequent, wenn westliche Politiker neben warmen Worten der Freundschaft auch klare Worte unter Freunden zu finden. Es bei einzelnen Nadelstichen zu belassen, ist aber kaum zielführend und wird in Peking allenfalls für Schulterzucken sorgen.

Mehr denn je bedarf es einer gesamteuropäischen Chinapolitik. Die Europäer müssen sich endlich klar werden, zu welchem Preis sie was wollen. Die Chinesen haben eine genaue Vorstellung davon, wohin die Reise gehen soll; das macht sie stark. Davon sind die zu oft uneins auftretenden Europäer leider noch weit entfernt.