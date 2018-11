Osnabrück. Nach der AfD-Parteispendenaffäre hat der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Mathias Middelberg schärfere Regeln für Parteispenden gefordert.

So müsse es strengere Vorgaben für die finanzielle Förderung einer Partei über Umwege sowie insgesamt schärfere Kontrollen durch die Bundestagsverwaltung geben. In einem Gespräch mit unserer Redaktion sagte der CDU-Politiker: „Die jüngsten Meldungen über zweifelhafte Spenden aus der Schweiz an die AfD zeigen erneut, dass wir uns die Regelungen zur Parteienfinanzierung und deren Einhaltung noch einmal genau anschauen müssen.“ Die Geldflüsse in Richtung AfD dürften nicht verschleiert werden.

Anonyme Gönner offen legen

So müssten die Parteien dazu verpflichtet werden, auch die Spenden von sogenannten Unterstützervereinen, also anonymen Gönnern, offenzulegen. Eine Lücke im Parteienrecht erlaubt es Helfern von Parteien bisher, ihre Zahlungen an einen Unterstützerverein zu leisten, ohne dass ihre Namen bekannt werden. Auf diese Weise ist kein Euro rechenschaftspflichtig. Die AfD soll diese Lücke genutzt haben. So gab es vor der Bundestagswahl anonyme Helfer, die auf Großplakaten und in Gratiszeitungen zur Wahl der AfD aufriefen, ohne dass klar wurde, wer hinter dieser Aktion steckte.

Middelberg sagte: „Die Transparenz als ein grundlegendes Prinzip unseres Parteirechts gilt für alle Parteien – gerade auch für diejenigen, die sich Recht und Ordnung auf ihre Fahnen geschrieben haben.“ Deshalb sollte auch „die mittelbare Förderung einer Partei offengelegt werden.“ Das gelte vor allem dann, wenn es um größere Summen gehe.

Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages bestätigt Kritik

Der CDU-Politiker verwies auf ein Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages, die schon vor Monaten diese Sicht bestätigt hatten. Darin heißt es, die Rechte anonymer Helfer müssten zwar gewahrt werden, dennoch seien schärfere Transparenzregeln „durchaus denkbar“.

Nach Recherchen von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ sollen zwischen Juli und September 2017 gut 130 000 Euro von einer Schweizer Pharmafirma in mehrere Tranchen von meist 9000 Schweizer Franken gestückelt an den AfD-Kreisverband Bodensee geflossen sein, in dem die jetzige Fraktionsvorsitzende Weidel für den Bundestag antrat. Als Spendenzweck habe der Geldgeber angegeben: „Wahlkampfspende Alice Weidel“.

Weidel schließt persönliche Konsequenzen aus

Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, sieht sich in der Affäre um Parteispenden aus der Schweiz nicht in der Pflicht und schloss am Montag persönliche Konsequenzen aus. Weidel erklärte, sie habe keine Informationen über die Firma, deren Besitzer oder die Motivation des Spenders.

Die Bundestagsverwaltung befasst sich inzwischen mit den jüngsten Vorwürfen gegen die AfD und hat den Bundesverband um eine Stellungnahme gebeten.