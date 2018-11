Berlin. Horst Seehofers Tage in der Politik sind gezählt. "Daran gibt es keinen Zweifel mehr", sagt einer aus der CSU-Spitze gestern. Aber noch klebt Seehofer am Innenministerium. Von einem Abschied aus der Politik, der endgültig zur Farce zu werden droht.

Immerhin: Als CSU-Chef macht Seehofer nicht weiter. "Diese Entscheidung steht fest", sagt er gestern. Aus seinem Munde hört es sich an, als wolle er sich selbst ermahnen, nicht noch mal umzuschwenken.



In der Runde der mächtigen CSU-Bezirksvorsitzenden hatte sich der 69-Jährige am Sonntagabend unerwartet scharfe Kritik anhören müssen. Als "Watschenmann" will er nun nicht länger zur Verfügung stehen, auf einem Sonderparteitag im Januar nach zehn Jahren den Parteivorsitz abgeben.

Seine Ankündigung, 2019 zum "Jahr der Erneuerung" für die CSU zu machen, sorgte für enorme Erleichterung bei den Christsozialen. Auch wenn Ministerpräsident Markus Söder Mitverantwortung trägt für die demütigende Wahlschlappe bei der Bayern-Wahl, ist es doch Seehofer, der in der CSU als Mühlstein wahrgenommen wird. Würde er nicht selbst weichen, käme es bald zum Gemetzel.

Wenn sich Markus Söder den Schritt zutraut, gilt der Ministerpräsident als nächster CSU-Chef. Die Chancen von Parteivize Manfred Weber tendieren gegen Null. Bitter für Seehofer: Durch seine Selbstdemontage hat er dem von ihm verhassten Söder den Weg an die Spitze geebnet.

Als am Sonntagabend aus der CSU-Spitzenrunde durchsickerte, Seehofer habe auch seinen Rückzug aus dem Bundesinnenministerium angekündigt, war die Hoffnung beim Koalitionspartner SPD groß. Parteivize Ralf Stegner sagte unserer Redaktion, die SPD werde "es gewiss nicht bedauern", wenn Groko-"Störenfried" Seehofer beide seine Ämter räume.

Als Seehofer dann gestern mit den Worten verblüffte, er werde als Innenminister weitermachen, schlug die Hoffnung in Frust um. "Horst Seehofer sollte jetzt Haltung zeigen und Verantwortung für seine schweren politischen Fehler übernehmen", forderte Ex-Fraktionschef Thomas Oppermann Seehofers Rücktritt.

Die eigene Partei wird Seehofer kaum dazu drängen. "Zwischen den Ämtern des Parteivorsitzenden und des Bundesinnenministers gibt es keine unmittelbare Verknüpfung", sagte CSU-Mann und Innenstaatssekretär Stephan Mayer unserer Redaktion. "Ich sehe deshalb überhaupt keinen Automatismus, dass Horst Seehofer auch als Bundesinnenminister zurücktreten müsste." Ein Rauswurf durch Bundeskanzlerin Angela Merkel ist schwer vorstellbar.

Kann Seehofer tatsächlich bis zum Ende der Legislaturperiode in Berlin bleiben? Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht glaubt es nicht. "Seehofer wird wohl bald auch das Innenministerium räumen müssen, ebenso wie Merkel in einem Jahr vermutlich nicht mehr Kanzlerin ist", sagte sie unserer Redaktion. "Aber neue Gesichter, die dann womöglich noch rücksichtsloser die Interessen von Konzernen und Finanzlobby durchsetzen, helfen nicht gegen die Krise der Demokratie und die wachsende soziale Spaltung in unserem Land."