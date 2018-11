Berlin. Sehr gut gelaunt zeigte sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Festakt zu hundert Jahren Frauenwahlrecht in Deutschland.

„Es soll Fragen geben, ob auch ein Mann Kanzler werden kann“, erzählte sie augenzwinkernd. Die Spekulationen über ihre eigene Zukunft scheinen sie nicht zu verstören. Sie will ihr Amt bis 2021 ausfüllen. Ob es so kommt?

„Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Aus der Tatsache, dass es mich gibt, darf kein Alibi werden“ , mahnte Merkel gestern in Berlin. Sie forderte mehr Anstrengungen für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. In Kultur und Wirtschaft hinke Deutschland hinterher - aber auch in der Politik. „Die Nato würde auch nicht unfriedlicher, wenn dort mehr Frauen Führungskräfte werden“, forderte die Kanzlerin mehr Teilhabe der Frauen.

70 Jahre Kampf

Als eine „Sternstunde der Demokratie“ bezeichnete es Merkel, dass Frauen am 12. November 1918 das Wahlrecht erhielten. Rund 70 Jahre lang hatten sie dafür gekämpft und dabei Pöbeleien oder Übergriffe erlitten. Bei der ersten Demo in München gingen die Teilnehmerinnen daher nicht zu Fuß, sondern fuhren sicherheitshalber in Kutschen durch die Stadt. Der Zwischenruf eines Beobachters „ Aha! Keinen Mann gekriegt!“ ist belegt. Dasselbe gilt für den Ausdruck „Schlagsahnekongreß“ , den der der „Vorwärts“ für die Versammlungen der Frauen erfand.

Meer von grauen Anzügen

Am 19. Februar 1919 trat zum ersten Mal eine Frau ans Rednerpult des Reichstags – die Sozialdemokratin Marie Juchacz. Sie erregte laut Protokoll gleich zu Beginn „Heiterkeit“. Warum? „ Meine Herren und Damen“, sagte sie, weil die Männer im Parlament bei Weitem in der Mehrzahl waren. Viel geändert hat sich nicht. Vor allem in den Fraktionen von AfD, FDP und CDU/CSU sitze oft „ein Meer von grauen Anzügen“, spottete Justizministerin Katarina Barley (SPD). In ihrer eigenen Partei gibt es seit 30 Jahren eine 40-Prozent-Frauenquote. Heute sind 42 Prozent der SPD-Bundestagsabgeordneten Frauen. Die Grünen haben einen Frauenanteil von 58 Prozent . Ohne Quote sieht es schlechter aus: In der Union liegt der Frauenanteil aktuell bei 20 Prozent, bei der FDP bei 22 Prozent. Die AfD ist am frauenfeindlichsten , sie gibt nur elf Prozent die Chance.

Wie der Sudan

Die Lage im Bundestag sei „ kein Ruhmesblatt“, findet auch Merkel. Der Frauenanteil liege bei nur 30 Prozent und damit auf dem Niveau des Sudan. Auch die deutsche Wirtschaft habe großen Nachholbedarf: Seien in den USA in 90 Prozent der großen Unternehmen Frauen in Spitzenpositionen, und in Großbritannien und Frankreich immerhin in jedem zweiten, liege der Wert in Deutschland bei nur 16,7 Prozent. Frauenquoten hätten zwar Gutes bewirkt, doch auch das reiche nicht aus: „Quoten waren wichtig. Aber das Ziel muss Parität sein, Parität überall“, sagte die Kanzlerin unter lautem Applaus. „Ich hoffe, dass das nicht weitere hundert Jahre auf sich warten lässt“.