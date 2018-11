Berlin. Horst Seehofer gibt das Amt des CSU-Vorsitzenden auf und will offenbar auch als Bundesinnenminister nicht weitermachen. Die Ankündigung sorgt in der SPD für Erleichterung.

„Wenn Herr Seehofer seine Ämter aufgeben sollte, so wäre das sicher konsequent und würde in der Sozialdemokratie gewiss nicht bedauert“, sagte der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Ralf Stegner im Gespräch mit unserer Redaktion. Zugleich warnte der die Christsozialen, mit einem neuen Kopf an Parteispitze und in der Regierung in Berlin etwa in der Asylpolitik einen härteren Kurs anzuschlagen: „Klar ist definitiv, dass der Koalitionsvertrag unabhängig von Personalfragen vereinbart wurde und gilt", betonte Stegner.

Seehofer hatte am Sonntagabend in München seine Rücktrittspläne angekündigt. Ein Sonderparteitag der CSU im Januar soll einen Nachfolger für den Parteivorsitz wählen, als aussichtsreichster Kandidat gilt Ministerpräsident Markus Söder.

Seehofer gilt vielen Sozialdemokraten als Haupt-Störenfried der Großen Koalition im Bund. SPD-Vize Stegner begrüßte zwar Seehofers Rücktrittsankündigung, sieht darin aber keinen automatischen Vorteil für seine Partei. "Kein einziges Problem der SPD wird leichter oder gar dadurch gelöst, wie andere Parteien ihre Personalfragen lösen“, erklärte er.