Seehofer zieht mit seinem Rückzug aus der Politik die Konsequenzen aus der schweren CSU-Pleite bei der Landtagswahl. Foto: Michael Kappeler

Bautzen. Horst Seehofer will als CSU-Vorsitzender und Bundesinnenminister zurücktreten - aber erst im kommenden Jahr. Die Opposition in Berlin findet: So lang kann er nicht in der Regierung bleiben.