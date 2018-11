Am Ende ein Getriebener

Osnabrück. Da gibt es doch eine gewisse Parallelität der Ereignisse: Angela Merkel hat das wiedervereinigte Deutschland geprägt in Regierungsverantwortung und als Vorsitzende der CDU. Horst Seehofer hat das wiedervereinigte Deutschland geprägt in Regierungsverantwortung als Bundesminister und als Vorsitzender der CSU.

Auf der Zielgeraden der politischen Laufbahn allerdings, da enden die Parallelen. Während Angela Merkel ihren Parteivorsitz in Eigenregie abgibt, sich das Kanzleramt aber bis zum Ende der Legislatur durchaus zutraut, wirkt Horst Seehofer inzwischen eher getrieben. Der Druck der Partei und sogar des CSU-Ehrenvorsitzenden Stoiber war gestiegen, er möge den Parteivorsitz aufgeben. Und gleichzeitig verkündet Seehofer selbst, ohne diesen Parteivorsitz wolle oder könne er nicht Minister bleiben.

Damit erfährt eine politische Lebensleistung ein Ende, das Horst Seehofer so eigentlich nicht verdient hat. Ein Ende allerdings, in das er sich selbst genau so hinein manövriert hat. Auch hier dürften die Parallelen zu Angela Merkel enden: Sie hält alle Fäden ihres Abschiedes selbst in der Hand hält – noch.