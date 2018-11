Der Kampf muss weitergehen

Osnabrück Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass die syrische Armee den IS für besiegt erklärt hat. Wenige Monate später war die gleiche Einschätzung aus Moskau und Washington zu hören. Doch Baschar al-Assad, Wladimir Putin und Donald Trump haben die Terrororganisation zu früh abgeschrieben. Der Kampf gegen die IS-Barbarei muss weiter gehen.

Es stimmt schon: Die Dschihadistenmiliz hat ihr „Kalifat“, ihre „Hauptstadt“ Rakka und viele Kämpfer verloren. Noch vor wenigen Jahren sah die Lage völlig anders aus. Die Islamisten kontrollierten ein riesiges Gebiet in Syrien und dem Irak, inklusive der Millionenstadt Mossul. Diese Zeit ist zum Glück vorbei. Doch der schwere Anschlag in Rakka und die Offensive in Ostsyrien zeigen: Auch von einem dezimierten IS gehen noch erhebliche Gefahren aus. Der Anti-IS-Koalition unter Führung der USA gelingt es offenkundig nicht, befreite Gebiete langfristig zu befrieden. Die Verstimmung zwischen den Nato-Verbündeten Türkei und USA erschwert diese Aufgabe zusätzlich.

Um auch die verbliebenen Widerstandsnester zu beseitigen, müssen nicht nur Ankara und Washington zusammenfinden, sondern auch die politischen Voraussetzungen in Syrien und dem Irak geschaffen werden. Danach sieht es nicht aus – düstere Aussichten für den Nahen Osten und den Rest der Welt.