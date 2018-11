Istanbul Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) galt in Syrien und im Irak als nahezu ausgelöscht. Nun sorgen die Dschihadisten mit Anschlägen wieder für Aufsehen.

Mit Anschlägen und militärischen Offensiven meldet sich der Islamische Staat (IS) in Syrien zurück. Das Herrschaftsgebiet der Dschihadisten in Syrien und im Irak ist in den vergangenen Jahren unter dem Druck der internationalen US-geführten Allianz gegen die Extremisten zwar auf wenige Gebiete zusammengeschrumpft. Doch die IS-Führung hat es geschafft, wichtige Geldquellen und Kommunikationswege zu sichern. Der Kampf gegen den IS ist noch nicht gewonnen.

Bei einem Autobombenanschlag der Extremisten im nordsyrischen Rakka, der früheren Hauptstadt des IS-„Kalifates“, gab es vorige Woche nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte „viele Opfer“ – in einigen Berichten war von bis zu 50 Toten die Rede. Wenige Tage zuvor hatte sich der IS in Rakka zur Ermordung eines wichtigen arabischen Clanchefs bekannt. Die Gewalttaten ließen aufhorchen, weil Rakka von den Syrischen Demokratischen Streitkräften (SDF) kontrolliert wird, einer kurdisch dominierten Allianz, die mit den USA verbündet ist.

20 Fahrzeuge erbeutet

Auch auf den ostsyrischen Schlachtfeldern ist der IS wieder auf dem Vormarsch. Zwar sind die IS-Kämpfer dort den Angriffen von SDF-Bodentruppen und der US-Luftwaffe ausgesetzt. Doch in der Nähe der vom IS gehaltenen Stadt Hajin an der Grenze zum Irak nutzten die Dschihadisten kürzlich einen Sandsturm zu einem Gegenangriff, töteten mehr als 70 SDF-Kämpfer und erbeuteten 20 Militärfahrzeuge. Luftangriffe der USA und ihrer Verbündeten drängten den IS bei Hajin anschließend wieder zurück, doch bei den Bombardements kamen laut der Beobachtungsstelle für Menschenrechte 26 Zivilisten ums Leben. Die Spannungen zwischen der Türkei und den USA in Syrien kommen den Extremisten ebenfalls zugute. So stellten die SDF-Kämpfer Ende Oktober bis auf Weiteres ihren Kampf gegen den IS ein, weil die türkische Armee kurdische Gebiete im Norden Syriens unter Beschuss nahm.

Ressourcen gerettet

Der IS hat diese Gelegenheiten offenbar genutzt und trotz des Verlustes großer Gebiete in Syrien und dem Irak in den vergangenen zwei Jahren wichtige Ressourcen gerettet. IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi meldete sich im August mit einer Audiobotschaft bei seinen Anhängern, in der er die IS-Kämpfer zum Durchhalten aufrief. Vor dem Hintergrund der militärischen Niederlagen der vergangenen Jahre betonte Bagdadi, das Kriegsglück könne sich auch wieder wenden.

Der Optimismus des IS-„Kalifs“ stützte sich auf mehrere Faktoren. Brandon Wallace und Jennifer Cafarella von der amerikanischen Denkfabrik ISW streichen in einer aktuellen Analyse heraus, dass der Islamische Staat rund 400 Millionen Dollar aus dem Irak ins Ausland geschafft habe und zudem mit Drogenhandel sowie Lösegeldforderungen nach Entführungen viel Geld verdiene. Zudem seien IS-Befehlsstrukturen zum Teil neu aufgebaut worden. Diese Neugruppierung des IS bildet die Grundlage für die jüngsten Attacken der Dschihadisten.

Im Westen des Irak verfügt der IS zudem über einen Rückzugsraum, auch wenn er kaum noch eine flächendeckende Kontrolle über diese Gegenden ausüben kann. Aus Furcht vor einer erneuten Offensive der Dschihadisten im West-Irak lässt die Regierung in Bagdad derzeit rund 10000 Soldaten und 20000 Kämpfer schiitischer Milizen an der Grenze zu Syrien zusammenziehen, um eine mögliche Attacke zurückschlagen zu können.

Nach Einschätzung der UNO verfügen die Extremisten trotz aller Niederlagen der vergangenen Jahre nach wie vor über rund 30000 Kämpfer. Mit der syrischen Regierung hat Bagdadis Gruppe mehrmals freies Geleit für IS-Kämpfer aus dem Westen Syriens in den Osten ausgehandelt.