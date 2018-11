Osnabrück. Sollen Krankenkassen künftig Bluttests für Schwangere zahlen? Die Kirchen sind sich uneins. Politiker fordern eine weitergehende Diskussion. Die Vizepräsidentin der Bundesärztekammer stellt nun eine klare Forderung auf.

Wer heute schwanger wird, ist im Schnitt wesentlich älter, als es Frauen früher waren. Damit ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, ein Kind mit Downsyndrom zu bekommen – vor allem beim ersten Kind. Bislang konnten werdende Mütter durch eine Fruchtwasseruntersuchung testen lassen, ob der Nachwuchs zum Beispiel Trisomie 21 hat – auch bekannt als Downsyndrom. Der Nachteil: Diese Untersuchung, bei der Fruchtwasser aus dem Mutterleib entnommen wurde, konnte das Ungeborene schädigen, schlimmstenfalls sogar eine Fehlgeburt auslösen.

Mittlerweile gibt es eine Alternative zu dieser Untersuchung: Ein einfacher Bluttest kann Aufschluss über genetische Auffälligkeiten geben. Je nach Anbieter und Umfang zahlen Schwangere rund 200 bis 600 Euro dafür. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen diese Kosten bislang nicht. Ob das geändert werden soll, wird aktuell diskutiert.

Neun von Zehn Kindern werden abgetrieben

Im Zuge dessen hatte eine fraktionsübergreifende Initiative von Abgeordneten aller im Bundestag vertretenen Parteien bis auf die AfD für auf eine Diskussion über ethische Fragen im Zusammenhang mit den Bluttests gedrungen. Mehr als 100 Parlamentarier schlossen sich der Initiative an.

Laut Schätzungen werden neun von zehn Kindern abgetrieben, wenn ein Test Trisomie 21 anzeigt. Ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt warnte, das reihenweise Bluttests auf Kosten der Krankenkasse ein Signal seien, „dass Downsyndrom vermieden werden sollte“.

Eltern von Kindern mit Trisomie 21 berichten davon, dass sie sich schon heute fragen lassen müssten, warum sie das Kind bekommen hätten. Außerdem zeigt ein Test nicht an, wie sich das Downsyndrom letztlich auspräge.

Die Bundesärztekammer begrüßt, dass sich der Bundestag im nächsten Jahr intensiv mit dem Thema beschäftigen will. Die Vizepräsidentin der Kammer hat schon jetzt eine klare Forderung: Sie will, dass die Bluttests künftig von den Kassen übernommen werden. „Diese Sicherheit sollte nicht am Einkommen der Eltern hängen“, sagte Dr. Martina Wenker, die auch Vorsitzende der niedersächsischen Ärztekammer ist, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Außerdem ist es unfair, wenn Frauen, die sich das nicht leisten können, am Ende eine wesentlich gefährlichere Fruchtwasseruntersuchung machen müssen, bei der das Risiko einer Fehlgeburt besteht.“

Aber schon jetzt deutet sich an, dass das Thema eine weitere, komplexere Dimension hat. Man müsse etwa die Frage stellen, was noch alles untersucht werden sollte und welche Folgen das hat, fordert Wenker. „Schon jetzt wird selektiert. Kinderärzte berichten, dass sie immer weniger Kinder mit Down-Syndrom in ihren Praxen sehen“.

Auch andere haben sich zu dem Themenkomplex schon geäußert, allerdings nicht einheitlich: Peter Dabrock etwa, der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, wies zum Thema Bluttests darauf hin, dass man akzeptieren müsse, dass Eltern Klarheit über den Gesundheitszustand ihres Kindes haben wollten. Auch die Gesellschaft für Humangenetik, ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, begrüßte die Entwicklung der neuen Tests. Sie seien eine Weiterentwicklung bestehender Methoden.

Während sich die Deutsche Bischofskonferenz gegen die Kostenübernahme der Bluttests aussprach, plädierte die Evangelische Kirche Deutschlands dafür.