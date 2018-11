Berlin-Köpenick. "Arsch huh, Zäng ussenander!" SPD-Parteichefin Andrea Nahles macht Dampf, feuert die SPD-Mitglieder in der vollgepackten "Werkstatt" im früheren Funkhaus in Berlin an. "Die SPD ist lebendig, das haben wir gezeigt", ruft Nahles. "Lasst uns so über uns reden, wie wir sind. Wir sind nämlich Spitze!" Donnernder Beifall.

Showdown im Ex-Funkhaus nach zwei Tagen Debatten-Camp. 3400 Genossen aus der ganzen Republik waren in den Osten Berlins gekommen, diskutierten zwischen dicken Betonmauern intensiv und hitzig über Klimaschutz, Grundeinkommen und Hartz IV. Es war der Startschuss für den Versuch, die Partei gemeinsam mit der Basis zu erneuern. Frische Ideen sammeln, die Mitglieder einbinden, einen Weg aus der Krise finden. Der Auftakt scheint geglückt.



Manche hier auf den vielen Sessions und Meetings, an der Bar der Jusos und in der "Chillout Zone" sehen das Projekt als letzte Chance für Nahles. Nach ihren schwierigen ersten sechs Monaten als Vorsitzende, dem erschreckenden Bild, das die Große Koalition abgibt und nach den Schlappen bei den Landtagswahlen schien ihre Stunde geschlagen. Gelingt es Nahles jetzt, das Blatt noch mal zu wenden? Die auf 14 Prozent geschmolzene SPD zurück in die Offensive zu bringen?

Lars Klingbeil, der SPD-Generalsekretär, wirkt zum Abschluss des Debatten-Camps wie beseelt. "Danke, Andrea, das hier ist Deine Veranstaltung. Es hat sich gelohnt", ruft er in der "Werkstatt", einer großen Halle, in der die Mitglieder lächelnd dicht an dicht auf signalroten Papp-Hockern sitzen, sich entlang der Wände drängeln und endlich mal wieder stolz sind, in der SPD zu sein.

Deutlich mehr Teilnehmer als erhofft waren angereist, lebendig ging es zu, auch kontrovers. "Vor allem aber: Es wurde endlich über Inhalte geredet, nicht über das Personal", sagt Jonas Pagels, 20-jähriger Genosse aus dem niedersächsischen Walsrode. "Wenn sie es jetzt nicht schaffen, die Basis mitzunehmen, die SPD als progressive Kraft aufzustellen, wird die Partei untergehen", prophezeit er.

Wie genau der neue Kurs und die neue SPD aussehen soll, das bleibt – natürlich – noch offen. Das Problem von Nahles und Klingbeil: Eine Richtung zeichnet sich auf dem Debatten-Camp nicht ab. Es gibt viel Lob für ein Grundeinkommen, wie es Kingbeil vorgeschlagen hat, aber den Jusos geht es nicht weit genug. Es gibt laute Rufe, den Klimaschutz viel ernster zu nehmen, aber ebenso Warnungen vor Jobverlusten. Nahles versucht es in Köpenick mit dem Signal, Hartz IV abzuschaffen: "Wir wollen eine große, umfassende Reform", verspricht sie. "Und zwar nicht im System, sondern am System."

"Weg mit Hartz-IV": das wird kaum reichen, um den Niedergang zu stoppen. "Und es wäre auch nicht das erste Mal, dass kühne Vorschläge bald wieder unter den Teppich gekehrt werden", argwöhnt eine 50-Jährige, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. "Ich kann nur hoffen, dass die Parteispitze diesmal liefert."

Nahles und Klingbeil auf Bewährung: Der Generalsekretär verspricht, aus den in Köpenick gesammelten Gedanken und aus weiteren Debatten-Camps im neuen Jahr Leitideen zu entwickeln. Auf dem Parteitag in einem Jahr soll dann das neue Profi beschlossen werden. Bis dahin muss es Nahles gelingen, den positiven Geist am Leben zu halten, der beim ersten Debatten-Camp geschaffen werden konnte.