Spricht wegen der schleppenden Auszählung der Stimmen zur Senatswahl in Florida offen von Betrug: US-Präsident Donald Trump. Foto: Evan Vucci/AP

Washington. Die Kongresswahlen in den USA fanden am vergangenen Dienstag statt - zu Ende sind sie noch immer nicht. In zwei Bundesstaaten wird noch gezählt, in einem kommt es zur Stichwahl. Der Präsident wittert Betrug, wenn es für seine Leute knapp wird.