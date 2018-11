Osnabrück/Berlin Vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg – eine Mehrheit der Deutschen vermisst die richtigen Lehren. Nur jeder dritte Deutsche glaubt, dass heute alles dafür getan wird, um neue militärische Konflikte zu vermeiden. Nur eine knappe Mehrheit der Befragten hält Deutschland heute für ein friedliebendes Land.

Am 11. November 1918 wurde der Waffenstillstand von Compiègne geschlossen. Doch nur eine Minderheit von 35 Prozent der Deutschen sagt, dass die historische Erfahrung von Erstem und Zweitem Weltkrieg heute noch wirklich handlungsleitend sei. 62 Prozent der Befragten glauben dies nicht. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für unsere Redaktion. Anlass für die Befragung ist der 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs an diesem Sonntag.

Besonders ältere Deutsche, die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg oder an direkte Folgen für ihre Familie haben, sind ernüchtert. Von ihnen geben 69 Prozent an, aus dem Grauen der Vergangenheit seien keine hinreichenden Lehren gezogen worden. Bei den Unter-18-jährigen ist es nur jeder Zweite.

Sind Deutsche friedliebend?

Wenig anders sieht die Lage aus, wenn nach dem Selbstbild als Nation gefragt wird. Nur eine knappe Mehrheit der Befragten (54 Prozent) hält das Deutschland der Gegenwart für ein friedliebendes Land. 43 Prozent verneinen diese Aussage. 60 Prozent meinen sogar, dass Kriege wieder auf dem Weg sind, ein gängiges Mittel der Außenpolitik zu werden. Nicht mal ein Drittel findet das nicht.

Die Mehrheit sagt aber immerhin, dass die Konflikte der Zukunft kleiner bleiben werden als in der Vergangenheit. Mit knapp vier von zehn Befragten hält es zwar ein signifikanter Anteil der Bundesbürger für sehr oder eher wahrscheinlich, dass es noch einmal zu einem Weltkrieg kommt. 58 Prozent glauben aber, dies sei eher unwahrscheinlich beziehungsweise so gut wie ausgeschlossen.

Friedensstabilisator EU

Für einen stabilisierenden Friedensfaktor hält der Historiker Herfried Münkler die EU. „Die europäischen Regierungen haben auf Krieg als politisches Mittel zur Durchsetzung ihres Willens verzichtet. Die Europäische Union ist ein genialer Mechanismus, um Konflikte zu entpolitisieren und zu entschärfen. Das hat über Jahrzehnte gut funktioniert“, sagte Münkler im Gespräch mit unserer Redaktion.

Risiken für die Zukunft sieht Münkler, der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel berät, vor allem im Nahen Osten und in Afrika.

Risikofaktor Afrika

„Mir machen die vielen kleinen Konflikte Sorgen, die sich ausweiten, manchmal merkt man das gar nicht und dann ist plötzlich Krieg“, warnt er mit Blick auf das subsaharische Afrika mit seinen Warlords und mangehaften staatlichen Strukturen. „Solchen Konflikten müssen wir mehr Aufmerksamkeit widmen, denn sie können Flüchtlingsströme in großem Stil in Gang setzen“, mahnt Münkler. Russland solle der Westen hingegen „nicht als den großen Gefährder hochstilisieren. Die Russen können zwar unangenehm sein, aber sie sind ziemlich rationale Akteure“.

Vor allem die Anhänger der Union und der SPD, aber auch der Grünen sehen nur eine begrenzte Gefahr eines erneuten großen globalen Krieges. Wer den Linken oder der AfD zuneigt, hat größere Angst davor. Für die Studie hat Forsa im Oktober 1516 Deutsche befragt.