Keine Anti-Auto-Tiraden mehr!

Nächster Sieg für die Umwelthilfe: Das Verwaltungsgericht verpflichtete Köln und Bonn zur Verhängung von Fahrverboten, vorerst für Diesel-Fahrzeuge bis zur Schadstoffklasse 5. Foto: imago/Christian Ohde

Osnabrück. Fahrverbote und kein Ende, jetzt also auch Köln und Bonn. Dabei belegt das Beispiel Oldenburg, dass rund um Schadstoffgrenzwerte und -messungen noch reichlich Fragen nach Ursachen und Verhältnismäßigkeit offen sind. Selbst bei einer stundenlangen Vollsperrung herrschte dicke Luft an der Messstelle in einer zentralen Straße der Stadt.