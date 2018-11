EVP will Weber als künftigen EU-Kommissionschef MEC öffnen

Hier konkurrieren sie noch: Alexander Stubb (r) aus Finnland und Manfred Weber aus Deutschland, sprechen auf dem Kongress der Europäischen Volkspartei. Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Helsinki. Wer soll die konservative Europäische Volkspartei in die Europawahl 2019 führen? Bei ihrem Kongress in Helsinki trafen die mehr als 700 Delegierte am Donnerstag eine klare Entscheidung.