Bei der Pressekonferenz von Trump ist es erneut zu einem Eklat mit den Medien gekommen: Trump zettelte auf offener Bühne einen handfesten Streit mit dem CNN-Reporter Jim Acosta an. Foto: Evan Vucci/AP

Washington. Das Weiße Haus entzieht einem unliebsamen CNN-Reporter die Akkreditierung. Er habe „Hand angelegt“ an eine Praktikantin, so die Begründung. Es gibt Videos von der Pressekonferenz, die zeigen sollen, was passiert ist. Doch was zeigen sie?