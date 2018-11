CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will einen "fairen Wettbewerb. Foto: imago/Markus Heine

Berlin. „Ich kann, ich will, ich werde“ - mit diesem Kampfruf startete Annegret Kramp-Karrenbauer in ihr Amt als CDU-Generalsekretärin. Was wird jetzt aus ihr?