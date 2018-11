Jobcenter sollen ab 2019 geeignete über 25-jährige Langzeitarbeitslose identifizieren und an Arbeitgeber vermitteln. Foto: Julian Stratenschulte

Berlin. Wer über Jahre arbeitslos und auf Hartz IV angewiesen ist, kommt meist kaum noch aus eigener Kraft an einen Job. Nun will der Staat die Betroffenen an die Hand nehmen, in Jobs vermitteln - und dafür bezahlen.