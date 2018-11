Das Zeitspiel muss ein Ende haben!

Ohne glaubwürdige Maßnahmen werden Diesel-Fahrverbote nicht zu verhindern sein. Foto: dpa

Berlin. Am morgigen Donnerstag entscheiden die Gerichte, ob auch in Köln und Bonn Fahrverbote verhängt werden. Die Lawine rollt: Diesel-Fahrer in 34 deutschen Städten müssen zittern, weil Regierung und Autobauer jahrelang im Kampf für saubere Luft versagt haben.