Berlin. Die Aufweichung der Stickoxid-Grenzwerte zur Vermeidung von Fahrverboten sorgt für Groko-Zündstoff. Das Vorhaben von Kanzlerin Merkel, Diesel-Sperren bei Belastungen unter 50 Mikrogramm als "unverhältnismäßig" zu erklären, sei "verfehlt", sagt SPD-Umweltexpertin Scheer gestern und fordert den Stopp des Gesetzes.

Die Abgeordnete stützt sich auf eine neue Einschätzung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, die unserer Redaktion vorliegt. Darin heißt es: Wenn andere Maßnahme nicht greifen, die Schadstoff-Belastung "schnellstmöglich" auf 40 Mikrogramm zu senken und Dieselfahrverbote "die einzig hierzu geeignete Maßnahme darstellen, müssten sie (...) erlassen werden".



Damit könnte der Gesetzentwurf von Bundesumweltministerin Svenja Schulze, der zeitnah durchs Kabinett gehen soll, zur Luftnummer werden. Er sieht vor, dass Städte von Fahrverboten verschont bleiben, in denen die Stickoxid-Belastung im Jahresmittel nicht über 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegt. Der EU-Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Die Regierung argumentiert, sie habe schon ausreichend Maßnahmen ergriffen, um die Belastung auch ohne Fahrverbote in "überschaubarem Zeitraum" auf 40 Mikrogramm zu begrenzen.

Die entscheidende Frage ist: Werden Deutschlands Gerichte die faktische Grenzwertaufweichung akzeptieren? „Die Einschätzung des Wissenschaftlichen Dienstes ist eindeutig: Bei den Grenzwerten handelt sich um EU-Recht. Dessen Anwendung kann durch Bundesrecht nicht verändert werden", ist sich SPD-Politikerin Scheer sicher. Das Vorhaben sei " verfehlt; schließlich geht es um den Schutz der Gesundheit." Anstelle weiter auf Zeit zu spielen, müsse Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer endlich dafür sorgen, dass die Hersteller ältere Diesel mit moderner Abgasreinigung nachrüsten, "und zwar auf ihre Kosten".

So sieht es auch Jürgen Resch, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Er geht fest davon aus, dass die Gerichte in allen 34 Städten, in denen die DUH geklagt hat, auch Fahrverbote verhängen werden. "Der Wissenschaftliche Dienst bestätigt unsere Auffassung, dass EU-Recht nicht ausgehebelt werden kann", sagte er unserer Redaktion. "Der Schutz der Gesundheit geht vor und darf nicht gegen Mobilität aufgewogen werden", begründet er seinen Kampf für saubere Luft.

Die Wissenschaft ist in der Grenzwertfrage gespalten. Laut einer Studie des Umweltbundesamtes haben schon wegen eine Belastung von 20 Mikrogramm Stickoxid in Deutschland 800 000 Menschen Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen erlitten. Die EU-Kommission geht davon aus, dass 13 000 frühzeitige Todesfälle auf den Diesel-Schadstoff zurückzuführen sind.

Die gegenteilige Position vertritt Walter Krämer, Statistikexperte der TU Dortmund. "Die faktische Anhebung des Grenzwertes zur Vermeidung von Fahrverboten ist gesundheitlich unbedenklich", sagte er unserer Redaktion. "Die politisch festgelegten Grenzwerte haben nicht die Gesundheit der Menschen, sondern politische Ergebnisse wie etwa die Ächtung des Autoverkehrs zum Ziel." Der Forscher verweist auf die seit Jahrzehnten steigende Lebenserwartung in "unseren angeblich umweltverseuchten" Städten. Gegen die Luftverschmutzung im Jahr 1958 sei der aktuelle Zustand "das reinste Umweltparadies."