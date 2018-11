Seehofer feuert Maaßen: Welch ein Segen

Osnabrück. Welch ein Segen: Der bisherige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen bekommt nun doch keinen neuen Job im Innenministerium. Er hat sich für den Staatsdienst disqualifiziert. Sogar Horst Seehofer sieht das nun so und muss eingestehen, mit Maaßen auf den falschen Mann gesetzt zu haben. Das schwächt den umstrittenen CSU-Politiker noch weiter. Ein Kommentar.

So so, in der SPD sind also „linksradikale Kräfte“ am Werk. Spätestens diese völlig irrwitzige Äußerung zeigt: Hans-Georg Maaßen hat jedes Maß verloren. Die Versetzung des bisherigen Verfassungsschutzchefs in den einstweiligen Ruhestand war überfällig. Statt Aufklärung zu betreiben, setzt er Verschwörungstheorien in die Welt. Loyale Staatsdiener, noch dazu solche, die für die Sicherheit des Landes sorgen sollen, stellt man sich anders vor.

Zuletzt verlegte Maaßen sich sogar noch auf Provokation, indem er seine Tiraden ins Intranet des Bundesamtes für Verfassungsschutz stellte, wohl wissend, dass dies einer Veröffentlichung gleichkommt. Welche Brüskierung von Bundesinnenminister Horst Seehofer, der doch so lange seine schützende Hand über den umstrittenen Amtsleiter gehalten hat und ihn zunächst sogar noch befördern wollte.

Doch für den CSU-Chef kommt es noch schlimmer: Während Maaßen bereits von der AfD umworben wird, nähert sich Seehofers politische Karriere jetzt wohl noch schneller als erwartet dem Ende. Denn nicht nur die CDU, sondern auch die ebenfalls stark geschwächte CSU braucht dringend einen Neustart, sprich einen neuen Vorsitzenden. Mit Maaßens Versetzung in den Ruhestand hat Seehofer noch einmal Flagge gezeigt, jetzt sollte er alle Ämter niederlegen.