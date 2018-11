Berlin. Horst Seehofers politisches Laufbahn hängt am seidenen Faden. Dass sein Protege, Verfassungsschutzpräsident Hand-Georg Maaßen, nun über "linksextreme Kräfte" in der SPD schimpft und sich als Verschwörungsopfer darstellt, kann Seehofers Sturz beschleunigen. Sind seine Tage als CSU-Chef und Bundesinnenminister gezählt?

Am Montag um 15 Uhr tritt Seehofer in Berlin vor die Presse. Maaßen werde in den einstweiligen Ruhestand versetzt, verkündet er. Der Innenminister zieht die Reißleine, bricht den Stab über seinem einstigen Schützling: Wegen Maaßens "inakzeptablen Formulierungen" in einer Rede vor europäischen Kollegen sei "eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit mir und allen Beteiligten nicht mehr möglich", so Seehofers bitteres Fazit. Er sei "menschlich enttäuscht".



"Das war eine Grenzüberschreitung"

Rote Karte für Maaßen. Der Grund: Der Verfassungsschutzpräsident hatte Ende Oktober in Warschau "linksradikalen Kräften in der SPD" vorgeworfen, seine öffentlichen Zweifel an einem Hetzjagd-Video aus Chemnitz zum "willkommenen Anlass" genommen zu haben, den "Bruch dieser Regierungskoalition zu provozieren".

Krude Schuldzuweisungen und kein Hauch von Selbstkritik: Selbst für Seehofer war damit klar, dass Maßen untragbar geworden war. "Das war eine Grenzüberschreitung", redet Seehofer Klartext und zeigt offen seine Verbitterung.

Der Liveblog zum Thema zum Nachlesen >>



Der Versuch, mit Maaßens Versetzung in den Ruhestand einen Schlussstrich unter die Affäre zu ziehen, dürfte indes scheitern. Der Streit über die Personalie hätte fast die Große Koalition gesprengt. Weil Seehofer bis zuletzt seine schützende Hand über den Verfassungsschutzpräsidenten gehalten hatte, ihn zuerst zum Staatssekretär machen und dann immerhin noch als Abteilungsleiter in sein Haus holen wollte, gerät er jetzt schwer in die Defensive.

„Man kann nur hoffen, dass der Mitverursacher der Misere, Horst Seehofer, ebenfalls bald seinen Sessel räumt!“, fordert Juso-Chef Kevin Kühnert gestern im Gespräch mit unserer Redaktion den Rücktritt. Der Innenminister "ist fehl am Platze, weil er jemanden mit solchen Ansichten auf Biegen und Brechen verteidigt hat“, sagte die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis, Vorsitzende des Forums Demokratische Linke, ebenfalls gegenüber unserer Redaktion. „Horst Seehofer sollte schleunigst zurücktreten“, verlangt auch Mattheis.

Anzeige Anzeige

"Das Problem Maaßen ist ein Problem Seehofer"

Und der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Burhard Lischka, sagt: „Der Bundesinnenminister ist für dieses Desaster politisch voll verantwortlich. Das Problem Maaßen ist bereits seit Längerem ein Problem Seehofer.“

Seehofer am Pranger, muss er jetzt auch seinen Hut nehmen? Die Maaßen-Querelen hatten das schlechte Ansehen der schwarz-roten Regierung weiter ramponiert, wurden mitverantwortlich gemacht für den Absturz der GroKo-Parteien bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen.

Nach der neuen Wendung machen jetzt auch erste CDU-Politiker ihrem Verdruss über Seehofer Luft. "Das war keine klare Amtsführung", ärgert sich der christdemokratische Abgeordnete Patrick Sensburg. Und CDU-Vize Julia Klöckner beschwert sich über die "Posse".

Showdown auf CSU-Parteitag im Dezember?

Aus der CSU gibt es gestern weder Kritik noch Rückendeckung für ihren angeschlagenen Parteichef und Innenminister. Auch das kann als Hinweis gewertet werden, dass er vor dem Aus steht.

Mitte November will sich der Bedrängte zu seiner politischen Zukunft äußern. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und CSU-Vize Manfred Weber ringen um die CSU-Spitze. Ein Sonderparteitag der Christsozialen im Dezember könnte die Entscheidung bringen. Dass Seehofer bei einem Verlust des CSU-Chefpostens weiter Innenminister bleibt, wird selbst in CSU-Kreisen bezweifelt.