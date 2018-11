Wieder Ärger um Hans-Georg-Maaßen: Nachdem der Streit über den damaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes die Große Koalition bereits im September beinahe zu Fall brachte, sorgen Äußerungen Maaßens nun erneut für Diskussionen. Hintergrund ist eine Abschiedsrede Maaßens, in der er von teilweise linksradikalen Kräften innerhalb der SPD gesprochen hatte. Nach dpa-Informationen beklagte Maaßen am 18. Oktober vor europäischen Kollegen in Warschau, seine Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz seien für diese Kräfte willkommener Anlass gewesen, einen Bruch der großen Koalition zu provozieren. Er sei in Deutschland als Kritiker einer naiven und linken Ausländer- und Sicherheitspolitik bekannt.

Maaßen hatte in einem Interview gesagt, ihm lägen "keine belastbaren Informationen" vor, dass in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Vielmehr sprächen "gute Gründe" dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video "um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken". In Chemnitz war am 26. August ein 35-jähriger Deutscher erstochen worden. Tatverdächtig sind Asylbewerber.