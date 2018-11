Osnabrück. Frankreichs Präsident Macron und Bundespräsident Steinmeier haben am Sonntag eine Gedenkwoche zum Ende des Ersten Weltkriegs eingeleitet. Der bevorstehende 100. Jahrestag des Waffenstillstands ist auch Anlass zum Auftakt einer NOZ-Serie.

Das Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs wirft seine Schatten voraus. Den offiziellen Anfang machten nun die Staatspräsidenten Frankreichs und Deutschlands, Emmanuel Macron und Frank-Walter Steinmeier, bei einem Konzert im Straßburger Münster.

Am 11. November 1918 unterzeichneten Offiziere aus Deutschland sowie aus Großbritannien und Frankreich in einem Eisenbahnwaggon bei Compiègne den entscheidenden Waffenstillstand. Gerade mal 100 Jahre ist das her. Und vier Jahrhunderte sind seit dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges vergangen. Denkwürdig fallen in diesem Jahr also Krieg und Frieden zusammen.

Mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg auf den flandrischen Schlachtfeldern

Das ist unserer Redaktion Anlass, das Thema in dieser Woche zentral zu behandeln. In einer Serie stellen wir die größten Konflikte aus Vergangenheit und Gegenwart sowie die Risiken für die Zukunft dar. Wir begleiten den Generalsekretär der Nato beim Treffen mit Schülern auf den flandrischen Schlachtfeldern bei Ypern und analysieren die wieder aufkeimende Angst vor einem Atomkrieg. Und was bedeuten Cyberwar und Drohnen für die Zukunft?

Darüber und über die EU als bedrohtes Friedensprojekt sprechen wir mit dem Historiker Herfried Münkler. Schließlich haben wir die Meinungsforscher von Forsa einen Blick auf die Friedliebigkeit der Deutschen werfen lassen.

Gibt es Krieg zwischen den USA und China?

Tatsächlich ist Krieg bis dato trotz aller historischen Erfahrungen kein Auslaufmodell. Syrien, Jemen, Ukraine, islamistischer Terror liefern die Stichworte. Ein ehemaliger Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Europa spekuliert sogar darüber, dass die USA und China in 15 Jahren miteinander im Krieg liegen könnten – mit unabsehbaren Folgen. „Niemand kann sich einen Krieg leisten. Ein Krieg in Zeiten von Atommächten bedeutet Vernichtung nicht nur der betroffenen Länder, sondern der Menschheit“, mahnte Shi Mingde, Chinas Botschafter in Berlin, im Gespräch mit unserer Redaktion. Niemand solle sich „nach der Denkweise des Kalten Krieges verhalten, wonach jede Entwicklung des einen die Bedrohung des anderen nach sich zieht“. Doch ist das nicht längst wieder der Fall?

Waffen als Garant des Friedens?

Weltweit sind Nationalisten auf dem Vormarsch. Die Großmächte und auch Deutschland rüsten auf. Waffen als Garanten des Friedens? „Leider“, sagte Karl-Heinz Kamp, der Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, unserer Redaktion, „gibt es in der internationalen Politik recht unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie man dem Weltfrieden dient.“