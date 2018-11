Der Erste Weltkrieg muss uns eine Warnung bleiben

Osnabrück. Es nähert sich der 100. Jahrestag des Waffenstillstands vom Ersten Weltkrieg: Die Präsidenten Frankreichs und Deutschlands haben am Sonntag die Woche des Gedenkens eingeleitet. Anders als es manche AfD-Politiker glauben machen wollen, ist es nicht Zeit, die Geschichte ruhen zu lassen – und wird es auch niemals sein.

Das Bild von Francois Mitterrand und Helmut Kohl ging um die Welt. Hand in Hand gedachten der französische Staatspräsident und der Bundeskanzler bei Verdun der Gefallenen des Ersten Weltkriegs – auf einem deutschen Soldatenfriedhof, ausgerechnet. 1984 war das. Nicht unumstritten. Bis heute unvergessen. Wie auch der Kniefall Willy Brandts am Ehrenmal für die Toten des Warschauer Ghettos.

Brandt wie Kohl, die den Zweiten Weltkrieg am eigenen Leibe erfahren hatten, besaßen den Mut zu Reue, Demut und Versöhnung. Und die Bereitschaft, in eine gemeinsame friedvolle Zukunft auch mit einstigen Feinden zu gehen. All das sind Eigenschaften, die nationalistischen Populisten von Deutschland bis Italien, von Polen bis Frankreich heute abgehen. Angetrieben vom Aufstieg der AfD mehren sich hierzulande sogar die Stimmen, wonach es mal gut sei mit der Selbstkasteiung als Verursacher zweier Weltkriege; man müsse die Geschichte endlich ruhen lassen.

Nein, nein und nochmals nein! Viele Menschen empfinden Gedenken als lästig. Und das Eingeständnis von Schuld als Schwäche. Das ist es aber nicht. Im Gegenteil. Wir Menschen sind historische Wesen. Es ist eine Stärke sich erinnern, Geschichte erforschen und verstehbar machen zu können – zum Nutzen von uns und unseren Nachkommen. Verdrängen ist keine Lösung.

