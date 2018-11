Höcke will Thüringer AfD-Vorsitzender bleiben MEC öffnen

Björn Höcke, AfD-Chef in Thüringen und Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag. Foto: Bernd von Jutrczenka

Pfiffelbach. Thüringens AfD-Chef Björn Höcke will sich heute auf einem Landesparteitag im Amt bestätigt lassen. Der 46-jährige Wortführer des ultrarechten Parteiflügels tritt in Pfiffelbach bei der Neuwahl des Landesvorstands erneut für den Parteivorsitz an, wie ein Sprecher sagte.