Ein mit abgelehnten Asylsuchenden besetztes Flugzeug auf der Startbahn. Polizisten haben vergangene Nacht eine 29-jährige schwangere Iranerin aus dem Krankenbett geholt, um sie zu einem Abschiebeflug zu bringen. Foto: Matthias Balk/Symbol

Mainz/Ingelheim. Die Behörden in Rheinland-Pfalz scheitern mit ihrem Versuch, eine junge Mutter aus dem Krankenbett in ein Flugzeug zu bringen an „Widerstandshandlungen“. Die Klinik spricht von einem „außerordentlich bedenklichen Vorgang“.