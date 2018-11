Osnabrück. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren und dem Beginn des Dreißigjährigen Krieges vor vier Jahrhunderten fallen in diesem Jahr Krieg und Frieden auf denkwürdige Art zusammen. Wir geben einen Überblick über die blutigsten Kriege der vergangenen 400 Jahre – vom Prager Fenstersturz über Kindersoldaten in Afrika bis zum Krieg gegen den Terror.

Am 11. November 1918 wiederum beendete der Waffenstillstand von Compiègne die Kampfhandlungen des Ersten Weltkriegs mit mehr als 20 Millionen Toten. Das ist gerade mal 100 Jahre her. Die Hoffnung aber, wonach sich der Schrecken dieser zwei europäischen Katastrophen niemals wiederholen werde, blieb unerfüllt. Die Auswahl jener Kriege mit mehr als einer Million Toten auf unserer Doppelseite zeigt:



Bis in unsere Tage bringt der Kampf um Einfluss, Territorien, Rohstoffe, Ideologien oder den rechten Glauben weltweit Regierungen und Völker gegeneinander auf. "Die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt“, drückte es der indische Friedensaktivist Mahatma Gandhi aus. Neben den Gefallenen auf den Schlachtfeldern wuchs die Zahl der zivilen Opfer über die Jahrhunderte beständig. Auch heute, im Krieg gegen den Terror, in den Kampfzonen Syriens und des Jemen, zahlt die unbeteiligte Bevölkerung einen hohen Blutzoll.

Alle Versuche, kriegerisches Elend politisch zu rechtfertigen, klingen schal. Oder wie der eines idealistischen Pazifismus gänzlich unverdächtige General und spätere US-Präsident Dwight D. „Ike“ Eisenhower warnte: „Eine Welt unter Waffen verpulvert nicht nur Geld allein. Sie verpulvert auch den Schweiß ihrer Arbeiter, den Geist ihrer Wissenschaftler und die Hoffnung ihrer Kinder.“





Die neun blutigsten Kriege der Vergangenheit bis heute

1618–1648: Dreißigjähriger Krieg – 8 Millionen Tote



Am 23. Mai 1618 ist das Maß voll: Protestantische Adlige stürmen die Burg von Prag und werfen die Statthalter des Königs von Böhmen aus dem Fenster – zu groß ist die Wut über die Einschränkungen der Religionsfreiheit und die Unterdrückung durch die katholischen Machthaber. Die Attacke hat weitreichende Folgen. Sie mündet in einen Konfessionskrieg, dessen Dauer und Opferzahlen bis dahin nie gesehen wurden. Neben den eigentlichen Kampfhandlungen auf den Schlachtfeldern ziehen marodierende Söldner übers Land und drangsalieren die Menschen. Missernten, Hungersnöte und Seuchen tun ihr Übriges. Innerhalb von drei Jahrzehnten fällt etwa ein Drittel der Bevölkerung dem Krieg und seinen Folgen zum Opfer. Damit stellte der Dreißigjährige Krieg alles bis dahin Dagewesene in den Schatten, bevor schließlich in Osnabrück und Münster der Frieden verhandelt und am 24. Oktober 1648 geschlossen wurde. Der Westfälische Frieden begründet in der Folge den modernen, souveränen Nationalstaat.

Anzeige Anzeige





1701–1714 Spanischer Erbfolgekrieg - 1,2 Millionen Tote





Anfang des 18. Jahrhunderts hat die Kinderlosigkeit des spanischen Königs verheerende Folgen. Zwar hat Karl II. Philipp V. aus dem französischen Geschlecht der Bourbonen als seinen Nachfolger bestimmt. Europas Großmächte Österreich, Großbritannien und die Niederlande denken jedoch nicht daran, den Enkel des französischen Königs Ludwig XIV. zu akzeptieren. Zum spanischen Reich gehören damals große Teile von Italien, die Spanischen Niederlande sowie Kolonien in Mittel- und Südamerika. Damit hatten die Konkurrenten um Macht und Einfluss ein Interesse daran, dass Spanien nicht in die Einflusszone des mächtigen Frankreich geriet. Tatsächlich kann Philipp V. den Krieg aber für sich entscheiden. Die italienischen Gebiete gehen jedoch an Österreich. Das 1704 eroberte Gibraltar übernehmen die Engländer. Die südamerikanischen Kolonien bleiben in spanischer Hand, der lukrative Sklavenhandel aber geht an Großbritannien. In der Folge wächst die Macht der Engländer als Seenation, während Spanien an Bedeutung verliert.





1792–1815 Napoleonische Kriege - 6,3 Millionen Tote





Fast ein Vierteljahrhundert lang liegen die Franzosen mit den verschiedenen Monarchien in Europa militärisch im Clinch, bevor die Schlacht in den Feldern bei Waterloo die endgültige Entscheidung bringt. In den sogenannten Koalitionskriegen, zu denen die Revolutionskriege und die Napoleonischen Kriege gehören, ging es um die Machtverteilung in Europa nach der Französischen Revolution. Diese hatte die Franzosen die Ideale von Menschenrechten, Freiheit und Nation gelehrt – und damit Europas Monarchen in Angst und Schrecken versetzt; sie fühlen sich bedroht und verbünden sich in wechselnden Koalitionen gegen die französische Armee unter Napoleon Bonaparte. Mit dem an der extremen Winterkälte gescheiterten Russlandfeldzug und der Schlacht bei Leipzig endet schließlich Napoleons Fortune als Kriegsherr. Auf dem Wiener Kongress 1814/15 verhandeln Europas Monarchen über einen dauerhaften Frieden und die Wiederherstellung der sogenannten alten Ordnung. Es beginnt die Zeit der Restauration.







1914–1918 Erster Weltkrieg - 20,8 Millionen Tote

Anders als die meisten seiner Zeitgenossen nimmt Franz Kafka den Kriegsausbruch ganz uneuphorisch zur Kenntnis. „Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. – Nachmittags Schwimmschule“, notiert der Prager Schriftsteller in sein Tagebuch. Es ist ein Attentat, das als Auslöser der „Europäischen Urkatastrophe“ gilt, verübt in Sarajevo. Doch der Grund für den Ersten Weltkrieg liegt tiefer, nämlich in der geradezu schlafwandlerischen Bereitschaft der europäischen Herrscher, die Machtverteilung neu auszukämpfen. Beistands- und Bündnisverpflichtungen sorgen dafür, dass schließlich 40 Staaten beteiligt sind.



Bis zu 70 Millionen Soldaten stehen zeitweise unter Waffen. Auf den Schlachtfeldern gibt es ein bis dato nicht gesehenes Massensterben. Erstmals kommt auch Giftgas zum Einsatz. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs geht auch der Zerfall des Osmanischen Reiches einher. Die in der Folge neu vermessene internationale Landkarte mit ihren willkürlichen Grenzziehungen stürzt die arabische Welt in Konflikte – bis heute.





1939–1945 Zweiter Weltkrieg - 46,5 Millionen Tote





Nicht umsonst heißt es nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs: „Nie wieder!“ Weite Teile Europas sind verwüstet. Kein Krieg hat mehr Opfer gefordert als der von Deutschland unter der Herrschaft der Nationalsozialisten initiierte Gewaltexzess. Kein Krieg wurde so verbrecherisch bis hin zur industriellen Vernichtung ganzer Bevölkerungsgruppen geführt. So lassen die Nationalsozialisten sechs Millionen Juden systematisch töten; verfolgt und ermordet werden auch Sinti und Roma, Homosexuelle, politisch Andersdenkende und Behinderte. Als Kriegslegitimation gilt Reichskanzler Adolf Hitler unter anderem die Erfordernis von „neuem Lebensraum im Osten“. Es gelingt ihm, große Teile Europas zu unterwerfen. Die Wende bringen schließlich die extremen Bedingungen beim Russlandfeldzug im Winter und das Eingreifen der USA. Nach Kriegsende wird Deutschland geteilt, Wiedervereinigung erst 1989. Mit Gründung der UN und der EU etabliert sich eine internationale Zusammenarbeit, die für die bis heute längste Friedensperiode in Europa sorgt.





1950–1953 Koreakrieg - 3,9 Millionen Tote





Zweieinhalb Jahre dauern die Waffenstillstandsverhandlungen, bevor sie – 940 000 gefallene Soldaten und drei Millionen getötete Zivilisten später – zum Erfolg führen. Zwar hat damit das Töten ein Ende, doch nicht das Elend der Nordkoreaner. Sie leben bis heute unter der Diktatur von Kim Jong Un in Unfreiheit und Armut. Einen Friedensvertrag gibt es nicht. Hochgerüstet stehen sich die Bruderstaaten gegenüber; das Atomwaffenpotenzial des Nordens gilt international als Risiko. Der Koreakrieg war ein Stellvertreterkrieg um Ideologien: einerseits die Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea) mit dem verbündeten China, ihr gegenüber die Republik Korea (Südkorea) sowie Truppen der Vereinten Nationen unter Führung der USA. Die beiden Koreas waren nach dem Zweiten Weltkrieg aus der sowjetischen und der US-Besatzungszone hervorgegangen. Unterschiedliche Ideologien ließen Menschen und Regierungen sich immer weiter voneinander entfernen. Erst seit diesem Jahr gibt es wieder Versuche der Annäherung – Friedensschluss ungewiss.





1964–1975 Vietnamkrieg - 1,8 Millionen Tote





Wieder einmal ist es der Kampf um Ideologien, der ein geteiltes Land in den Abgrund schauen lässt. Hintergrund sind die Nachwehen des Zweiten Weltkriegs und die international verhärteten Fronten im Kalten Krieg. Doch die USA können sich mit dem Ziel, den Vormarsch des Kommunismus in Vietnam zu stoppen, nicht durchsetzen. Nach einem zermürbenden Jahrzehnt brutal geführter Kämpfe müssen sich die US-Streitkräfte geschlagen geben. Sie ziehen sich aus Vietnam auch deshalb zurück, weil sie den Rückhalt der amerikanischen Bevölkerung verloren haben. In schlimmer Erinnerung bleiben die Napalmangriffe, mit denen Washington Dörfer niederbrennen ließ, um die nordvietnamesische Bevölkerung zu demoralisieren, und der flächendeckende Einsatz von Agent Orange; mit dem Gift entlaubten die US-Streitkräfte weite Teile des Dschungels, um den Vietcong die Tarnung zu nehmen. Noch Jahrzehnte später kommen in der Folge Kinder mit Missbildungen zur Welt. Der Vietnamkrieg gilt als Initial für die moderne internationale Friedensbewegung.





1998–2003 Afrikas Krieg an den "Großen Seen"





Das Gebiet der Großen Seen mit Ruanda, Burundi, Uganda und der Demokratischen Republik Kongo ist das politische Pulverfass des subsaharischen Afrikas. Seit Jahrzehnten herrscht ein ständiger Kampf um Einfluss und die Nutzung von Bodenschätzen, der weitgehend unter der Wahrnehmungsschwelle in Europa bleibt. Um die Jahrtausendwende kochen die Konflikte hoch. Von 1998 bis 2003 tobt in Kongo ein Krieg, in den sämtliche Nachbarländer verstrickt sind. Laut UN sterben mindestens drei Millionen Menschen. Die Akteure sind schwer zu fassen. Beteiligt sind unzählige Rebellengruppen, Milizen und Regierungen sowie ethnische Gruppen. Parallelstrukturen und wechselnde Bündnisse machen die Lage komplex und schwer durchschaubar. Das staatliche Gewaltmonopol kann vielerorts bis heute nicht durchgesetzt werden. Für den Historiker und Konfliktforscher Herfried Münkler ist die Region ein Hotspot, dessen Konfliktpotenzial jederzeit wieder explodieren kann – mit entsprechenden Flüchtlingsbewegungen.





Seit 2011 Krieg gegen den Terror - über 1 Millionen Tote





Erst war es ein politisches Schlagwort der US-Regierung unter George W. Bush. Längst ist die Formulierung aber zum geflügelten Wort geworden: der Krieg gegen den Terror. Ursprünglich bezeichnete er die politischen, militärischen und juristischen Schritte gegen den internationalen Terrorismus nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Seitdem hat er jedoch vielerlei Ausprägungen erfahren und Weiterungen erlebt. Ob in Afghanistan, dem Irak, im Jemen oder Syrien – eine Koalition verschiedener westlicher und muslimischer Staaten versucht islamistischen Extremisten wie den Taliban oder dem Islamischen Staat militärisch beizukommen. Die Dschihadisten verüben im Namen ihrer Religion Anschläge auf die westliche Welt, aber auch auf Glaubensbrüder und -schwestern. Die Kriegsführung ist hybrid, Freund-und-Feind-Schemata lösen sich infolge wechselnder Bündnisse und externer Einflussnahme bisweilen auf. Die Zahl der Getöteten – meist Zivilisten – liegt weit jenseits der Millionenmarke. Ein Ende ist nicht in Sicht.