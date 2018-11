Von der schwierigen Kunst des Twitterns

Berlin. "Moin" - damit begrüßt SPD-Strippenzieher Johannes Kahrs jeden Morgen seine Twitter-Follower. Von früh bis spät ist der Chef des Seeheimer Kreises in dem Sozialnetzwerk unterwegs. Das hat ihm jetzt den Titel "Twitterkönig" eingebracht.

Mit 93.000 Tweets zwitschert Kahrs von allen Bundestagsabgeordneten am fleißigsten, wie das Portal Pollytix ermittelt hat. "So ist die Lage, Daumen hoch", freute sich der 55-Jährige - natürlich auf Twitter. Wieder ein Post mehr.



Kommentare in dem Online-Dienst gehören für Politiker längst zum Alltagsgeschäft. Aber im Stundentakt absondern, was einem durch den Kopf geht - wie kann man sich da noch auf die Arbeit konzentrieren? Die Frage könne nur jemand stellen, der glaube, "man müsse sich Zeit zum Atmen nehmen", sagt Dorothee Bär (CSU). Die Staatsministerin für Digitalisierung ist mit 26.800 Tweets die "Twitterkönigin". "Social Media" sei für sie wie Atmen, das Handy lege sie nur aus der Hand "wenn ich schlafe".





Der unwiderstehliche Drang, sich per Twitter bemerkbar zu machen, lässt Politiker aber auch immer wieder übers Ziel hinausschießen. Zuletzt tappte Grünen-Chef Robert Habeck in die Falle. Zum CSU-Einbruch bei der Landtagswahl twitterte er ein Video mit den Worten: "Endlich gibt es wieder Demokratie in Bayern." Der Proteststurm nötigte ihn, zurück zu rudern. "Sorry, das war einer zu viel", räumte er zerknirscht ein – per Twitter.