Washington. Auch wenn Donald Trump nicht direkt zur Wahl steht – der Präsident ist im Wahlkampf-Modus. Werden die Midterms zu einer Abrechnung mit ihm? Die wichtigsten Fakten.

Der 6. November 2018 ist ein wichtiger Tag für US-Präsident Donald Trump: Die Wähler haben es bei den Zwischenwahlen in der Hand – sie können seine Politik bestätigen oder aber ihn für die vergangenen zwei Jahre abstrafen. Durch die an Politiker versandten Briefbomben und den Anschlag auf eine Synagoge in Pittsburgh ist die eh schon aufgeheizte Stimmung in den USA in den letzten Tagen noch gestiegen. Den Ergebnissen der Wahlen wird eine noch größere Bedeutung zugemessen als eh schon.

Doch was steckt eigentlich genau hinter den viel beschworenen Midterms? Wer wird gewählt und wie stehen die Chancen auf Veränderung? Hier das Wichtigste im Überblick:

Die Midterms

In den USA werden alle zwei Jahre am Dienstag nach dem ersten Montag im November Teile der Legislative neu gewählt. Wenn diese Wahlen nicht mit der Präsidentenwahl zusammenfallen – so wie in diesem Jahr – werden sie als Midterms (Halbzeit- oder Zwischenwahlen) bezeichnet. Neben den Kongress- und Gouverneurswahlen finden am 6. November auf regionaler Ebene noch weitere Wahlen und Volksentscheide statt.

Die Zahlen

Im Repräsentantenhaus werden alle 435 Sitze neu besetzt. Bislang besitzen die Republikaner dort – genauso wie im Senat – die Mehrheit. Im Senat werden nur 35 der 100 Sitze neu verteilt.

Im politischen System der USA bilden Repräsentantenhaus und Senat gemeinsam den Kongress, der mit dem deutschen Bundestag zu vergleichen ist. Dort werden Gesetze beschlossen und Kontrollfunktionen gegenüber dem Präsidenten ausgeübt. Das Repräsentantenhaus wird alle zwei Jahre direkt gewählt, die einzelnen Bundesstaaten sind gemäß ihrer Bevölkerungsgröße vertreten. Im Senat hingegen wird jeder der 50 Staaten mit zwei Senatoren repräsentiert, die für jeweils sechs Jahre im Amt sind. Auch sie werden direkt und nach dem Mehrheitsprinzip gewählt.

Doch neben diesen Wahlen im US-Bund werden auch 36 Gouverneure und tausende Abgeordnete in den Repräsentantenhäusern und Senaten der Bundesstaaten neu gewählt. Hinzu kommen Hunderte Volksabstimmungen in den Staaten oder auf lokaler Ebene. In Florida zum Beispiel wird darüber abgestimmt, ob ehemalige Häftlinge wieder das Wahlrecht erhalten sollen. Umfragen deuten auf einen positiven Ausgang der Abstimmung hin, wodurch in dem meist eng umkämpften Bundesstaat zukünftig rund 1,5 Millionen Menschen mehr wahlberechtigt wären. Ein erwarteter Vorteil für die Demokraten, da unter den ehemaligen Häftlingen überproportional viele Schwarze sind – eine wichtige Wählergruppe der Partei.



Die Prognosen

Im Senat haben die Republikaner momentan einen Vorsprung von zwei Sitzen. Von den 35 neu zu vergebenden Sitzen sind vor der Wahl wiederum 26 in der Hand der Demokraten und 9 in der der Republikaner. Somit müssten die Demokraten nicht nur alle ihre Sitze verteidigen, sondern auch mindestens zwei neue dazu gewinnen, um die Mehrheit im Senat zu erhalten.

Auch im Repräsentantenhaus halten die Republikaner die Mehrheit mit 235 zu 193 Sitzen. Dort werden die Chancen der Demokraten auf einen Machtwechsel als deutlich höher eingeschätzt. Experten der Website "Real Clear Politics" rechnen damit, dass bei 43 der bisher an Republikaner vergebenen Sitze eine größere Chance auf einen Wechsel besteht. Gleichzeitig seien nur fünf der demokratischen Sitze in Gefahr. Es ist schon fast üblich, dass die regierende Partei bei den Midterms Sitze verliert. Seit Monaten sehen die Umfragen einen Machtwechsel im Repräsentantenhaus voraus – doch nach der letzten Präsidentschaft stehen nicht nur die Parteien den Prognosen kritisch gegenüber.

Die Wahlbeteiligung ist bei den Kongresswahlen üblicherweise um einiges geringer als bei der Präsidentschaftswahl – es kommt also sehr stark darauf an, welche Partei ihre Wähler besser erreichen kann.

Die Bedeutung

Die Midterms sind in den USA ein wichtiger Stimmungstest zur aktuellen Präsidentschaft – in diesem Jahr noch viel stärker als bisher. Seit Wochen läuft der Wahlkampf auf Hochtouren. Politiker und Prominente rühren die Werbetrommel, gerade die Trump-Gegner sehen ihre große Chance gekommen. Denn die Popularität des Präsidenten schwindet: In einer neuen Gallup-Umfrage sank die Zustimmung zu Trump von 44 auf 40 Prozent ab.

Sollte es den Demokraten gelingen, in auch nur einer der beiden Kammern die Mehrheit zu erkämpfen, könnten sie Donald Trump das Regieren deutlich erschweren. Jedes Bundesgesetz muss durch den Kongress, außerdem kann das Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten einleiten – über das der Senat am Ende entscheidet. Außerdem spielt der Senat eine wichtige Rolle, wenn es um die Neubesetzung von Regierungs- und Behördenposten geht. Wie auch schon in der Präsidentschaft Barack Obamas führt der Verlust eines der zwei Häuser häufig zu einem Stillstand in der Gesetzgebung.

Die Protagonisten

Am wichtigsten sind die Entscheidungen der Wähler wohl für Donald Trump und sein Kabinett. Doch nicht erst durch die Neubesetzung der Gouverneursposten und der lokalen Wahlen treten auch andere Personen in den Vordergrund. So wird mit Rashida Tlaib die erste muslimische Frau in den Kongress einziehen, sie tritt in Michigan an und hat keinen republikanischen Konkurrenten.

Generell prognostizieren manche US-Medien ein "Jahr der Frauen": Schon vor der Berufung von Brett Kavanaugh als oberster Richter – dem mehrere Frauen sexuelle Belästigung vorwerfen – zeichnete sich eine überdurchschnittliche hohe Zahl an sich zur Wahl stellenden Frauen ab. Für Sitze im Kongress bewerben sich mehr als 250 Frauen, die meisten von ihnen Demokratinnen.