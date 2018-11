Neues Polizeigesetz muss nachgebessert werden

Osnabrück. Das neue Polizeigesetz in Niedersachsen schießt in einigen Punkten über das Ziel hinaus. CDU und SPD müssen die Reform nachbessern - sonst wird sie vor den Gerichten scheitern. Ein Kommentar

Es ist ein schmaler Grat, auf dem der Staat sich bewegt. Natürlich braucht die Polizei in Zeiten von Terroranschlägen mehr Befugnisse, um Verdächtige lange vor einer Tat zu enttarnen. Das ist die Lehre aus dem Berliner Weihnachtsmarkt-Anschlag von Anis Amri. Das aus dem Jahr 2007 stammende Polizeigesetz ist einfach veraltet. Terroristen verabreden sich heute nicht mehr in Hinterzimmern, sondern online über Messengerdienste und Netzwerke. Daher ist es richtig, dass die Polizei Verdächtige künftig online und auch zuhause überwachen kann. Aber die Frage ist: Wo hört das auf?

Vieles bleibt auf der Strecke

Warum soll eine Fußfessel erlaubt sein, ohne dass ein Richter sie angeordnet hat? Ist es wirklich nötig, einen Gefährder bis zu 74 Tage in Gewahrsam zu nehmen - wohlgemerkt ohne Anklage?

Diese massiven Eingriffe in die Freiheit und Grundrechte müssen enge Grenzen haben. Niemand will Zustände wie in George Orwells Roman „1984“, wo Big Brother die Bürger permanent überwacht.

Und da liegt die Krux: Die Gesetzesnovelle formuliert manche Vorschrift so schwammig, das sie nicht nur auf Terrorverdächtige anwendbar ist, sondern sogar auf Nicht-Kriminelle, die sich einfach nur auffällig verhalten. Die Unschuldsvermutung bleibt genau so wie der Datenschutz auf der Strecke. Wer kontrolliert das eigentlich alles? Es ist nötig, die Reform nachzubessern - sonst werden die Gerichte sie kippen.