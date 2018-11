Sexualkunde für Flüchtlinge: Es geht hier nicht um ungezogene Jungs

In Freiburg spricht man darüber, wie die Sicherheitslage verbessert werden könnte. Foto: dpa

Osnabrück. Immerhin – wenn die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Sexualaufklärung für Asylbewerber fordert, ist sie in der Debatte um Gruppenvergewaltigungen und Frauenverachtung schon bei Lösungsstrategien angekommen. Das ist aber auch schon alles, was an dem Vorschlag lobenswert ist.