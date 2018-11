Berlin. Das Hauen und Stechen in der CDU um die Nachfolge von Parteichefin Angela Merkel elektrisiert die SPD. Friedrich Merz oder Jens Spahn, ein Wirtschaftsliberaler oder stramm Konservativer, als neuer CDU-Vorsitzender: das könnte den Genossen eine viel größere Angriffsfläche bieten.

"Wenn die großen Parteien wieder unterscheidbarer werden, ist das von Vorteil für die Demokratie und schadet den Rechtspopulisten", frohlockt SPD-Vize Ralf Stegner gestern im Gespräch mit unserer Redaktion.

Werden Merz oder Spahn zu den Rettern der Sozialdemokraten? Gewiss: nach 18 Jahren Merkel käme endlich die Chance, die Mitte zurückzuerobern, hoffen viele in der SPD. Sie wünschen sich inständig, dass sich einer der Haudegen gegen Annegret Kramp-Karrenbauer durchsetzt, die als "Merkel light" gilt.

Wirtschaftsmann Merz mit seiner BlackRock-Hypothek wäre der "Dreamboy", der in der Mitte und links davon viel Raum ließe. Auch Asyl-Hardliner Spahn würde es der SPD leichter machen, ihre Pflöcke einzurammen und sichtbarer zu werden, so das Kalkül von Juso-Chef Kevin Kühnert.

Geht es nach Stegner, sollte das Momentum rasch genutzt werden. "Die Mehrheitsfähigkeit linker Positionen ist gewachsen", sagt er, und fordert: "Die SPD muss wieder mehr progressive Positionen wagen." Soll heißen: In der Dieselkrise die Fahrer und nicht die Industrie schützen, beim Klimaschutz Dampf machen, für mehr Steuergerechtigkeit sorgen. "Wir müssen unsere Probleme selber lösen", sagt Stegner: bloß nicht abwarten, bis Merz oder Spahn im Sattel sitzen.

Für Forsa-Chef Manfred Güllner ist der Optimismus der Genossen völlig fehl am Platze. Dass ein neuer CDU-Chef namens Merz oder Spahn der SPD Auftrieb gebe, "ist nicht zu erwarten", sagt der Meinungsforscher im Gespräch mit unserer Redaktion. In Bayern und Hessen seien CSU und CDU mit einem klar rechten Profil angetreten. "Die SPD ist dort abgestürzt. Profitiert haben die Grünen."

So werde es auch bei der nächsten Bundestagswahl kommen, wenn die CDU mit Spahn oder Merz ins Rennen gehe, prophezeit Güllner. "Die Wähler in der liberalen Mitte würden von der Union zu den Grünen überlaufen." Der SPD seien seit 1998 fast zwölf Millionen Wähler davongelaufen, berichtet der Forsa-Chef. Das habe aber nicht am Klammergriff der sozialdemokratisierten Merkel-CDU gelegen, sondern daran, dass sich die SPD mit sich selbst und nicht mit den Problemen der Menschen beschäftigt habe.

Anzeige Anzeige

Besserung sieht Güllner nicht. Das Debattencamp, mit dem SPD-Chefin Andrea Nahles übernächstes Wochenende die Basis begeistern will, sei "ein einziger Irrsinn", sagt er. Auf die Wähler wirke die SPD "wie ein Kaninchenzüchterverein, der seine Mitglieder pflegt und deren Seelen streichelt. Den Wählern ist das völlig Schnuppe. Die möchten, dass man sich um ihre Anliegen kümmert".

Die Analyse des Umfragen-Papstes ist eine schallende Ohrfeige für die SPD-Vorsitzende Nahles. Merkels Rückzug von der CDU-Spitze hat auch bei den Sozialdemokraten Rufe laut werden lassen, das Führungspersonal auszuwechseln. Der neue SPD-Fraktionschef im Bayerischen Landtag, Horst Arnold, sprach vielen aus der Seele, als er Juso-Chef Kühnert als neuen SPD-Vorsitzenden forderte und Nahles drängte, sich auf den Fraktionsvorsitz zu konzentrieren.

"Die Mehrheit der Wähler sagt in Umfragen: 'Nahles muss weg, sie macht es nicht gut', berichtet Forsa-Chef Güllner. Das Problem: "Auf die Frage, wer es machen soll, sagen einige wenige: 'Scholz oder Gabriel'. Dann kommt lange niemand." Die SPD habe - im Gegensatz zur CDU - derzeit keine personelle Alternative.

Das ist wohl die Erklärung dafür, dass es derzeit keine ernstzunehmenden Versuche in der SPD gibt, Nahles zu stürzen.