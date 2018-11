Rena. Mit schwerem Geschütz bereitet sich die Bundeswehr in Norwegen bei "Trident Juncture" auf die Führung einer schnellen Nato-Einheit vor. Die Zahlen zum Großmanöver.

Beim bedeutendsten Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges fährt die Bundeswehr in Norwegen groß auf. Deutschland bildet nach den USA sogar den zweitgrößten Truppensteller – aus einem Grund: Im kommenden Jahr übernimmt das deutsche Militär die Führung der Nato-Einheit "Very High Readiness Joint Task Force". Diese dient als Speerspitze, sollte ein Bündnispartner angegriffen werden und soll besonders zügig in ein Einsatzgebiet verlegt werden können.

Wie ist die Bundeswehr dafür gerüstet?

Für die Bundeswehr bestand die Herausforderung vor allem darin, das für die Übung benötigte Material reibungslos nach Norwegen zu verlegen. Neben den Soldaten mussten rund 4000 Fahrzeuge nach Norwegen gebracht werden, darunter unter anderem 30 schwere Kampfpanzer vom Typ Leopard 2.

"Es gibt dadurch Einschränkungen in Deutschland, die bewusst in Kauf genommen wurden", sagte ein Sprecher der Bundeswehr in Norwegen gegenüber unserer Redaktion. Es sei Material aus verschiedenen Einheiten zu der Brigade in Norwegen verlegt worden. Dadurch könne es passieren, "dass eine Einheit in Deutschland weniger Material zur Verfügung hat." Allerdings würde in keiner Einheit das gesamte Material abgezogen.

Beim dem zweiwöchigen Großmanöver, das noch bis zum 7. November dauert, präsentiert die Bundeswehr großes Geschütz. Ein Überblick.

